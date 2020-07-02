На въездах в Николаев со стороны Херсона и Баштанки скапливаются километровые очереди из грузовых автомобилей, которые, груженные зерновыми, направляются в порты.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сотни грузовиков скапливаются в километровые очереди на обочинах дорог в ожидании своей возможности попасть в Николаев. Из-за высокой температуры фуры не могут передвигаться по территории города днем, поэтому вынуждены скапливаться в очереди и отстаиваться на обочинах трасс.

В Николаев фуры попадают со стороны Киева через Ингульский мост, Херсона, Одессы по аварийному Варваровскому мосту и с Баштанского направления. Фуры направляются к предприятиям, расположенным в акватории «Николаевского морского порта». В частности, на терминал предприятия «Нибулон», а также терминалы «Bunge», «Ника-Тера», «Эвери», «Posko Orexim International», «Евровнешторг», «Гринтур-Экс», «Ольвия», Николаевский портовый элеватор, «Никморсервис-Николаев». Они платят налоги в государственный бюджет, в Николаеве остается только подоходный и земельный налоги.

Из-за отсутствия отстойников, фуры для разгрузки ожидают своей очереди, в частности, на обочинах Баштанского и Херсонского шоссе. Подобный транспортный коллапс возникает в Николаеве ежегодно с началом сезона сбора урожая зерновых.

Въезд в Николаев со стороны Баштанки

Зачастую, такие фуры нарушают весовые ограничения, а потому разрушают дороги области и Николаева, а также негативно влияют на окружающую среду и несут опасность для горожан.

Николаев из-за большого количества грузовиков является одним из лидеров по количеству выбросов формальдегида. По данным областного центра гидрометеорологии вредных веществ в воздухе в несколько раз превышает допустимые нормы. Речь идет о повышенном содержании в воздухе таких веществ, как диоксид азота, фтороводород и формальдегид. В частности, содержание формальдегида в воздухе в некоторых местах в 10 раз превышает граничную допустимую норму. Формальдегид – это бесцветный токсичный газ с острым запахом.

Доктор биологических наук Людмила Григорьева ранее рассказывала о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.

— Это самая первая причина, и это признано в мире, это выбросы автотранспорта. Автотранспорт, который работает на газу, выбрасывает еще в 2 - 3 раза больше, чем при использовании бензина, - сказала Людмила Григорьева.

Она рассказала, что согласно государственной методике уровень загрязнения атмосферы в Николаеве относится к высокому на грани с очень высоким.

Херсонское шоссе, въезд в Николаев

Напомним, Николаев попал на 9-ю строчку рейтинга городов Украины с самым загрязненным воздухом после Мариуполя, Каменского, Днепра, Одессы, Словянска, Лисичанска, Луцка и Киева.

Проблему с созданием логистического центра для накопления и отстаивания большегрузного транспорта пытаются решить в Николаеве с 2016 года. Так, в мае 2016 года Николаевский городской голова Александр Сенкевич анонсировал строительство отстойника для большегрузного транспорта перед въездом в город.

В декабре 2017 года депутаты городского совета в ходе сессии поддержали передачу Администрации морских портов Украины 35 гектаров земли по улице Херсонское шоссе, 112, где мэрия Николаева планирует строительство городского кладбища. Однако в итоге это решение было ветировано Татьяной Казаковой и вопрос так и не был решен.

Еще одной нерешенной проблемой большегрузного транспорта в Николаеве является отсутствие весовых комплексов и надлежащего контроля за перегрузами.

В частности неоднократно фиксировались случаи, когда водители перегруженных фур объезжали места габаритно-весовых комплексов полями. Фиксировались также случаи разрушения неизвестными площадки, которую подготавливали для размещения пункта габаритно-весового комплекса.

Помимо этого в апреле 2018 года полиция задержала сотрудников «Николаевского облавтодора» и Укртрансбезопасности в Николаевской области, которые систематически получали взятки за беспрепятственное прохождение габаритно-весового контроля.

Еще одной проблемой габаритно-весовых комплексов в Николаевской области является их небольшое количество. В частности в ходе своего визита президент Украины Владимир Зеленский поручил прикомандировать сотрудников Укртрансбезопасности в Николаевскую область.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что городские власти не вправе запретить въезд в Николаев большегрузному транспорту, который разрушает городскую инфраструктуру. Чтобы решить проблему с фурами и разгрузить от них дороги Николаева, глава Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс предложил построить за счет инвестора современный терминал накопления большегрузного транспорта.