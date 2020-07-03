В Витовском районе Николаевской области хотят капитально отремонтировать дорогу за 1,12 миллиарда гривен.

Об этом шла речь во время совещания под руководствам главы ОГА Александра Стадника по вопросам ремонта дорог общего пользования местного значения Витовского района в Николаевской облгосадминистрации.

И. о. начальника управления инфраструктуры ОГА Сергей Сикорский рассказал о планах по восстановлению отдельных частей дорог местного значения общей протяженностью 38 километров от границы Николаева (микрорайон Балабановка) до села Шевченково (пересечение с автодорогой М-14). Отмечается, что дорога была условно разделена на 4 участка.

Ориентировочная стоимость работ по капитальному ремонту 38 километров автодороги, рассчитанная в ОГА, составляет 1,12 миллиарда гривен.

Сообщается, что за счет субвенции из госбюджета местным бюджетам на выполнение работ заключено 4 договора на общую сумму 5,8 миллиона гривен на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту.

Напомним, что в октябре прошлого года Александр Стадник проводил совещание по поводу строительства объездной дороги в Корабельном районе Николаева и Витовском районе области.