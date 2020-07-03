Реконструция аэропорта Николаев — это, за последние годы, главный инфраструктурный проект, по которому можно оценить эффективность работу нынешнего созыва областного совета и руководителей областной администрации последних лет.

Несмотря на постоянные обещания, которые щедро раздает нынешний директор Федор Барна, за последние два года аэропорт так и не смог начать полноценную работу с регулярными рейсами, и продолжает оставаться дотационным коммунальным предприятием. Более того, он до сих пор не введен в эксплуатацию после капитального ремонта, проведенного без проекта и без тендера. История с незаконным ремонтом пробрела огласку по всей стране после того, как в марте 2018 года самоубийством покончил жизнь один из его руководителей, летчик-герой Владислав Волошин.

Уже больше года директор строительной компании, поверивший на слово чиновникам, пытается отсудить деньги, потраченные на ремонт аэровокзала. Этот прецедент может стать знаковым для всей страны, поскольку в суде решается вопрос: Можно ли в Украине строить и ремонтировать за бюджетные деньги, не участвуя в открытых торгах.

Эта история стала настоящим уроком. Примером того, как превратить хорошее начинание в полный провал. Мы записали интервью с руководителем строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорием Стерпулом, где он впервые прямо и без купюр рассказывает, кто его втянул в эту историю, и как он будет из неё выкарабкиваться.