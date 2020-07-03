Депутаты Николаевского городского совета Татьяна Суслова и Сергей Исаков заявили, что при реконструкции сквера Матери у дома 42 по улице Генерала Карпенко используются некачественные материалы и полностью уничтожается зеленая зона.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля, в ходе проверки сквера, передает корреспондент НикВести.

Депутаты совместно с начальником Заводской администрации Виктором Дмитруком выехали с проверкой хода строительных работ в сквере. В частности, депутат Татьяна Суслова заявила, что в процессе проведения капитального ремонта, подрядчики полностью уничтожили в сквере зеленые насаждения.

– В настоящее время по заказу администрации Заводского района возле дома 42 по улице Карпенко выполняются работы по капитальному ремонту сквера. На самом деле выполнение работ на этой территории привело к тому, что уничтожены все зеленые насаждения, капитальный ремонт стал территорией, где нет деревьев, никакой растительности. Вместо нее куча земли. Сквер полностью уничтожен, проводятся некачественные строительные работы. Деревья были высажены в 2017 году, за ними ухаживали и сегодня все 47 штук уничтожены. Это называется проект реконструкции капитального ремонта сквера. В нашем городе не понимают, что если мы хотим сделать капитальный ремонт сквера, то прежде всего мы должны его сохранить, благоустроить, но не уничтожать. У администрации Заводского района нет понимания, что такое сквер. Он сказал, что ему тоже не понравилось. Но будет ли он что-то делать? - заявила Татьяна Суслова.

При этом она отметила, что подрядчик спилил больше 40 здоровых деревьев.

– Спилили уже 44 дерева. Вы видите хоть одну испорченность на этом пеньке? И это капитальный ремонт зеленой зоны. Были высажены катальп и переходили липы, которых уже нет. Проектант не видел эту территорию, ему было все равно есть здесь деревья или нет. Саженцы в 15 см выросли в большие деревья. Пришел Дмитрук со своим подрядчиком и все это уничтожил, - добавила депутат.

В свою очередь, Сергей Исаков подчеркнул, то при ремонте используются некачественные строительные материалы – плитка и бетонные блоки, которые в скором времени превратятся в песок. По словам депутата, подрядчику теперь необходимо заменить все плиточное покрытие в сквере.

– Качество работ по укладке плитки можно оценить по укладке плитки двух тротуаров. Там есть классная мозаика, даже начальника района удивился, когда увидел, как она выложена. Но что больше поразило – качество плитки. Это не бетон, это смесь песка и цемента, а если взять и выдвинуть, взять камень и ударить, то она отвалиться. Это говорит о том, что прочность плитка не имеет. Пройдет время и она рассыпется в песок. И это не только плитка, это и бордюрный камень и бетонные изделия, которые тут есть. Бетон сыпется от удара маленького молоточка. От такого молота ничего не должно происходить, нормальный бетонный блок кувалдой не разобьешь. Площадь уже порыта плиткой, я считаю, что ее надо полностью менять. Она не сообществе государственным требованиям. Дай бог, чтобы за эту работу никто ничего не заплатил, - сказал Сергей Исаков. – Уже заплатили, - ответила Татьяна Суслова.

Стоит отметить, что в августе 2019 года в Заводском районе Николаева состоялось выездное совещание, в рамках которого зашла речь о возможном появлении сквера Матери у дома 42 по улице Генерала Карпенко.

В октябре 2019 года администрация Заводского района планировала потратить 5,7 миллиона гривен на капитальный ремонт зеленой зоны у спортивной школы «Надежда».