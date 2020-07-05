Американcький рэпер Канье Уэст объявил о намерении принять участие в президентских выборах в США.

Об этом он сообщил в Twitter.

— Мы должны реализовать надежды Америки, веря в Бога, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США, — написал Канье Уэст и обозначил свой пост хэштегом #2020VISION.

Рэпера уже поддержал в комментариях глава компании Space X Маск, который написал: «У вас есть моя полная поддержка!».

Канье Уэст — американский исполнитель в стиле хип-хоп, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Родился в 1977 году. Его неоднократно называли одним из самых выдающихся артистов XXI века. Уэст является одной из самых высокооплачиваемых знаменитостей. Женат на модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.

Президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что если Дональд Трамп проиграет выборы и не захочет признавать результаты, то из Белого дома его выведут военные.