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Kenny G - Sax-O-Loco
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Встреча Сенкевича с портовиками и недовольными жителями Николаева
15:35, 06 Июля, 2020
Встреча Сенкевича с портовиками и недовольными жителями Николаева
15:35, 06 Июля, 2020
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Важные новости на НикВести
Отмена
САД Николаевщины отменила торги по корректировке ТЭО по строительству «японского» моста в Николаеве
Иван Казора
Сегодня 14:16
Снова
В Корабельном районе Николаева фуры заблокировали объездную дорогу — машины едут по встречной полосе
Иван Казора
Сегодня 08:38
Пробка
Пробка на въезде в Николаев по Киевскому шоссе растянулась на 5 километра
Иван Казора
Вчера 22:03
Не нужен
Командующий ВМС: Крейсер «Украина» — это большая мишень, и не более того
Вчера 19:00
Проблема
Сенкевич заявил, что город не будет строить отстойник для фур: Николаев — не обслуживающая организация при порте
Катерина Синявская
Вчера 11:30
НИКВЕСТИ
HD
NEW
Встреча Сенкевича с портовиками и недовольными жителями Николаева
В мэрии пытаются решить вопрос отстоя фур на улицах города
NEW
На въезде в Николаев образовалсь пробка в 5 км
Из-за фур перекрыт въезд в город
Николаевцы заблокировали проезд фур в морпорт
Прямая трансляция
Депутаты Суслова и Исаков проверили ход реконструкции сквера Матери
Депутаты заявили, что подрядчик уничтожил зеленую зону в сквере
Интервью Григория Стерпула
Закулисье ремонта Николаевского аэропорта
Маршрутчик напал на пассажирку за замечание
Водитель маршрутки в Николаеве отреагировал на замечание о маске
Брифинг о ситуации на "Океане"
Николаевские нардепы выступили в защиту завода
Километровые очереди фур под Николаевом
Фуры отстаиваются в очереди на въезде в город
Аппаратное совещание у мэра Николаева Сенкевича
Трансляция заседания в мэрии
Арахамия о ситуации на Николаевоблэнерго
Нардеп прокомментировал конфликт вокруг назначения нового директора пр
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Олена Мігачова, Укрінформ
«Велике будівництво» Зеленського: урядова програма чи медійна кампанія?
Все більше у повідомленнях президента Володимира Зеленського та депутатів від «С
Радио Совбода, Ольга Комарова
«Слуга народу» готується до місцевих виборів: із технічним штабом, без стратегії, політтехнологів, але з великою надією на «Велике будівництво»
У київському конгресно-виставковому центрі «Парковий» вже працює центральний виб
Марія Жартовська, Бабель
Выборы по почте. Как голосовали в Польше во время коронавируса и почему у президента Дуды возникли проблемы
Первые в Евросоюзе выборы во время пандемии прошли в Польше 28 июня - поляки выб
Александра Харченко, Страна.ua
Встреча Сенкевича с портовиками и недовольными жителями Николаева
15:35, 06 Июля, 2020
Встреча Сенкевича с портовиками и недовольными жителями Николаева
15:35, 06 Июля, 2020
Реклама
важные новости
/ 06 июля, 2020
Отмена
САД Николаевщины отменила торги по корректировке ТЭО по строительству «японского» моста в Николаеве
Иван Казора
Сегодня 14:16
Снова
В Корабельном районе Николаева фуры заблокировали объездную дорогу — машины едут по встречной полосе
Иван Казора
Сегодня 08:38
Пробка
Пробка на въезде в Николаев по Киевскому шоссе растянулась на 5 километра
Иван Казора
Вчера 22:03
Не нужен
Командующий ВМС: Крейсер «Украина» — это большая мишень, и не более того
Вчера 19:00
Проблема
Сенкевич заявил, что город не будет строить отстойник для фур: Николаев — не обслуживающая организация при порте
Катерина Синявская
Вчера 11:30
НИКВЕСТИ
HD
Встреча Сенкевича с портовиками и недовольными жителями Николаева
На въезде в Николаев образовалсь пробка в 5 км
Николаевцы заблокировали проезд фур в морпорт
Депутаты Суслова и Исаков проверили ход реконструкции сквера Матери
Интервью Григория Стерпула
Маршрутчик напал на пассажирку за замечание
Брифинг о ситуации на "Океане"
Километровые очереди фур под Николаевом
Аппаратное совещание у мэра Николаева Сенкевича
Арахамия о ситуации на Николаевоблэнерго
БЛОГИ
Порохобот Зеленський
Станислав Мартиросов
Статьи
Тарас Кремінь: Я жодним чином не називав би південь України російськомовним
Тарас Кремінь – один з двох кандидатів на посаду уповноваженого із захисту украї
Олена Мігачова, Укрінформ
«Велике будівництво» Зеленського: урядова програма чи медійна кампанія?
Все більше у повідомленнях президента Володимира Зеленського та депутатів від «С
Радио Совбода, Ольга Комарова
«Слуга народу» готується до місцевих виборів: із технічним штабом, без стратегії, політтехнологів, але з великою надією на «Велике будівництво»
У київському конгресно-виставковому центрі «Парковий» вже працює центральний виб
Марія Жартовська, Бабель
Выборы по почте. Как голосовали в Польше во время коронавируса и почему у президента Дуды возникли проблемы
Первые в Евросоюзе выборы во время пандемии прошли в Польше 28 июня - поляки выб
Александра Харченко, Страна.ua