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Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
15:47, 08 Июля, 2020
Бюджетная комиссия Николаевского горсовет
15:47, 08 Июля, 2020
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Важные новости на НикВести
политика
«Оппозиционер» Фроленко не подписался за отставку и отчет главы Николаевского облсовета, наградившей его «за заслуги»
Катерина Середа
Сегодня 12:47
Когда же?
Мэр Николаева надеется, что «Укравтодор» заберет на баланс Варваровский мост в конце июля
Иван Казора
Сегодня 10:33
Мнение
Невеселый сомневается, что Варваровский мост передадут «Укравтодору» в ближайшее время, о чем ранее заявил мэр Николаева
Иван Казора
Вчера 17:30
Безопасность — наше все
Гидравлическую часть Ингульского моста, который самопрозвольно развелся на прошлой неделе, не обслуживали последние 20 лет
Иван Казора
Вчера 11:18
оказалось
Бюджет Николаева от деятельности портов получает всего ₴200 млн в год — столько же платят супермаркеты
Катерина Середа
Вчера 09:00
НИКВЕСТИ
HD
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Исполком Николаевского горсовета
Трансляция
Встреча Сенкевича с портовиками и недовольными жителями Николаева
В мэрии пытаются решить вопрос отстоя фур на улицах города
На въезде в Николаев образовалсь пробка в 5 км
Из-за фур перекрыт въезд в город
Николаевцы заблокировали проезд фур в морпорт
Прямая трансляция
Депутаты Суслова и Исаков проверили ход реконструкции сквера Матери
Депутаты заявили, что подрядчик уничтожил зеленую зону в сквере
Интервью Григория Стерпула
Закулисье ремонта Николаевского аэропорта
Маршрутчик напал на пассажирку за замечание
Водитель маршрутки в Николаеве отреагировал на замечание о маске
Брифинг о ситуации на "Океане"
Николаевские нардепы выступили в защиту завода
Километровые очереди фур под Николаевом
Фуры отстаиваются в очереди на въезде в город
Аппаратное совещание у мэра Николаева Сенкевича
Трансляция заседания в мэрии
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БЛОГИ
Порохобот Зеленський
Станислав Мартиросов
Статьи
Політтехнолог Ігор Гринів: Де ти побачив в очах Путіна мир, президенте України?
Ігор Гринів, який тепер скромно представляється директором аналітичного центру,
Роман Романюк, УП
Медали на онлайн-турнире по аэробике и будущий олимпиец – достижения жителей Бердска после пандемии
Под конец пандемии Бердск заявил о себе на всю Россию. Дело в том, что весь июнь
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Інфляція в нашій ситуації повинна бути 8-9% - міністр економіки Ігор Петрашко
Перша частина ексклюзивного інтерв'ю міністра розвитку економіки, торгівлі і сіл
Інтерфакс-Україна
Тарас Кремінь: Я жодним чином не називав би південь України російськомовним
Тарас Кремінь – один з двох кандидатів на посаду уповноваженого із захисту украї
Олена Мігачова, Укрінформ
Бюджетная комиссия Николаевского горсовета
15:47, 08 Июля, 2020
Бюджетная комиссия Николаевского горсовет
15:47, 08 Июля, 2020
Реклама
важные новости
/ 08 июля, 2020
политика
«Оппозиционер» Фроленко не подписался за отставку и отчет главы Николаевского облсовета, наградившей его «за заслуги»
Катерина Середа
Сегодня 12:47
Когда же?
Мэр Николаева надеется, что «Укравтодор» заберет на баланс Варваровский мост в конце июля
Иван Казора
Сегодня 10:33
Мнение
Невеселый сомневается, что Варваровский мост передадут «Укравтодору» в ближайшее время, о чем ранее заявил мэр Николаева
Иван Казора
Вчера 17:30
Безопасность — наше все
Гидравлическую часть Ингульского моста, который самопрозвольно развелся на прошлой неделе, не обслуживали последние 20 лет
Иван Казора
Вчера 11:18
оказалось
Бюджет Николаева от деятельности портов получает всего ₴200 млн в год — столько же платят супермаркеты
Катерина Середа
Вчера 09:00
НИКВЕСТИ
HD
Исполком Николаевского горсовета
Встреча Сенкевича с портовиками и недовольными жителями Николаева
На въезде в Николаев образовалсь пробка в 5 км
Николаевцы заблокировали проезд фур в морпорт
Депутаты Суслова и Исаков проверили ход реконструкции сквера Матери
Интервью Григория Стерпула
Маршрутчик напал на пассажирку за замечание
Брифинг о ситуации на "Океане"
Километровые очереди фур под Николаевом
Аппаратное совещание у мэра Николаева Сенкевича
БЛОГИ
Порохобот Зеленський
Станислав Мартиросов
Статьи
Політтехнолог Ігор Гринів: Де ти побачив в очах Путіна мир, президенте України?
Ігор Гринів, який тепер скромно представляється директором аналітичного центру,
Роман Романюк, УП
Медали на онлайн-турнире по аэробике и будущий олимпиец – достижения жителей Бердска после пандемии
Под конец пандемии Бердск заявил о себе на всю Россию. Дело в том, что весь июнь
Реклама
Інфляція в нашій ситуації повинна бути 8-9% - міністр економіки Ігор Петрашко
Перша частина ексклюзивного інтерв'ю міністра розвитку економіки, торгівлі і сіл
Інтерфакс-Україна
Тарас Кремінь: Я жодним чином не називав би південь України російськомовним
Тарас Кремінь – один з двох кандидатів на посаду уповноваженого із захисту украї
Олена Мігачова, Укрінформ