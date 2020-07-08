Николаевский политик, экс-нардеп Артем Ильюк инициирует сбор подписей к представителям власти с требованием решения проблемы транспорта в городе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

За последние недели дороги в Николаеве и его окрестностях перегружены фурами и грузовиками, которые направляются в порты. Попутно они создают массу проблем — в жару разбивают дороги и провоцируют возникновение пробок. Жители города уже неоднократно выходили на акции протеста, чтобы власти убрали крупногабаритный транспорт с улиц Николаева.

Артем Ильюк решил собрать подписи николаевцев с рядом требований к власти: принятие городской Транспортной стратегии, строительство объездной дороги, выделение денег на ремонт дорог и мостов.

«Я не могу с этим мириться. Я хочу, чтобы мои родные, близкие и весь город жили в комфортных безопасных условиях. Поэтому мы вместе с командой «Оппозиционной платформы — За жизнь» в городе Николаев инициируем сбор подписей с рядом требований к власти. Главное — принятие Транспортной стратегии Николаева», — сообщил политик.

Артем Ильюк призвал жителей Николаева присоединиться к сбору подписей, а также предлагать свои идеи по решению транспортной проблемы.

«Мы не только критикуем, но и предлагаем свое видение решения этого вопроса. Вместе будем добиваться от власти работы. А если не понимают, то выход у них один — «візьміть і підіть». Присоединяйтесь и пишите свои идеи по решению проблемы транспорта в Николаеве!» — написал Артем Ильюк.

Напомним, вечером, 3 июля, в Ингульском районе Николаева люди заблокировали проезд большегрузного транспорта в порт. Акция началась в 21:00. Жители Железнодорожной и Космонавтов требуют решить многолетнюю проблему с фурами, которые везут в порт зерно, через их улицы. Люди жалуются на выхлопные газы, пыль, разбитую дорогу.