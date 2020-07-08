Трехсторонняя контактная группа договорилась о беспрепятственном тушении пожаров в Луганской области, новых участках разминирования, а также установке новых КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду.

— Было получено гарантии безопасности для полетов гражданских воздушных судов ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения, — сказано в сообщении.

Также стороны обсудили проблему недопуска наблюдателей СММ ОБСЕ на временно оккупированные территории Украины. Такой доступ со стороны подконтрольных правительству Украины территорий обеспечивается в полном объеме, в то время как с временно оккупированной территории - до сих пор блокируется.

Кроме того, произошел значительный прогресс в вопросе разработки обновленного плана разминирования - предварительно согласовано 13 участков для проведения работ по разминированию с возможностью дальнейшей обработки следующих семи участков.

— Для решения гуманитарных вопросов украинская делегация подчеркнула необходимость и готовности со своей стороны обеспечить пропуск граждан через все КПВВ, однако вопрос остается нерешенным из-за неконструктивной позиции другой стороны. Поддержку нашла позиция украинской делегации по возможности открытия двух новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев, — передает пресс-служба президента.

Украина подтвердила готовность к скорейшему обмену в формате «всех на всех» и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны.

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что главная «красная линия» Украины в переговорах по Донбассу — это прямой диалог с боевиками. Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми «ДНР» и «ЛНР».