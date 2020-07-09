Евросоюз осудил системные нарушения прав человека в оккупированном Крыму и призвал Россию прекратить практику притеснений и арестов, в частности, представителей крымскотатарского народа.

Об этом говорится в заявлении спикера ЕС, обнародованном Европейской службой внешних действий.

— 7 июля 2020 года семь человек, преимущественно крымских татар, были арестованы на Крымском полуострове на основании предположения об их политических убеждениях. Европейский Союз считает их задержание политически мотивированным и - поскольку это было проведено по российским законам «органами власти» РФ на территории Украины — незаконным с точки зрения международного законодательства, — говорится в заявлении.

Спикер напомнил, что ЕС не признает применения российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины будут освобождены без проволочек.

— Евросоюз ожидает, что Россия прекратит давление на громаду крымских татар. Международные стандарты прав человека должны быть гарантированны на полуострове. Полный, свободный и неограниченный доступ международных акторов по правам человека на всю территорию Украины, включая Крым и Севастополь, продолжает оставаться первостепенной задачей, — отмечается в документе.

В заявлении также указывается, что Евросоюз остается непреклонным в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.