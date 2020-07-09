Народный депутат Украины, член депутатской группы «За будущее» в Верховной Раде Украины Анна Скороход призвала всех не оформлять кредиты в банках Украины.

Об этом она сказала в ходе визита на завод «Океан» в Николаеве сегодня, 9 июля, пишут НикВести.

На вопрос владельца заводаа «Океан» Николая Капацыны о том, брала ли нардеп когда-нибудь кредит, Анна Скороход ответила: «Слава Богу нет и не возьму, а в наших банках тем более не возьму. И всех призываю не брать кредиты, потому что разуют, разденут, еще и закопают».

Напомним, что в четверг, 9 июля народный депутат Анна Скороход приехала в Николаев на судостроительный завод «Океан» искать следы распила. Также с ней приехал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который ранее заявлял, что станет «инвест-няней» для завода. НикВести ведут прямую трансляцию визита.