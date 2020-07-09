Народный депутат Украины из группы «За Майбутнє» Анна Скороход сегодня, 9 июля, посетила судостроительный завод «Океан» в Николаеве, чтобы найти там «следы распила», о котором ранее неоднократно публично заявляла, обвиняя в этом нынешних владельцев завода.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Вместе с Анной Скороход предприятие посетил также глава парламентской фракции «Слуга народа» николаевец Давид Арахамия. Представителю партии «За Майбутнє» Анне Скороход, которую сопровождали люди, связанные с представителем кипрской компаний Zonel Operations Limited, в частности Анатолий Немов, которого связывают с Игорем Игнатовым и российским олигархом Игорем Юсуфовым, провели экскурсию под предприятию, показали цехи и доки, о которых та распространяла слухи и писала о якобы распиле на металлолом.

Свою цель визита на предприятие Анна Скороход объяснила желанием разобраться в ситуации и подтвердить или опровергнуть ранее опубликованные ею же обвинения о разворовывании завода его нынешними владельцами.

— Мы сейчас будем складывать пазл со всеми сторонами. Для этого нам нужны официальные документы. У меня есть официальные документы, у них есть часть недостающих в этой истории документов, - сказала Анна Скороход.

При этом, нардеп неоднократно заявила, что выступает за национализацию этого предприятия, заявив, что его продали незаконно и по заниженной стоимости. Однако, отвечая на вопрос о том, почему она требует, чтобы его забрало государство, хотя «Океан» был продан еще в 2001 году, Анна Скороход сказала, что тогда ходила в школу.

— В 2001 году завод был продан голландцам, потом норвегам. Какой ущерб государству это нанесло?, - спросил нардепа производственный директор судостроительного завода «Океан» Андрей Фатьянов. — В 2001 году я ходила в школу. У меня сейчас другая цель. У нас сейчас 2020 год, мы живем в 2020 году, мы хотим, чтобы предприятие работало, развивалось… Я считаю, что если судами или правоохранительными будет доказано, что виновата и та, и другая сторона конфликта - его надо национализировать. И продать с торгов, - ответила Анна Скороход.

Судостроительный завод «Океан» был основан в 1952 году и был государственным до 2000 года, когда был проведен аукцион по его продаже. Осенью 2000 года проведён тендер на продажу 78% принадлежащих государству акций ОАО «Судостроительный завод «Океан». Тендер выиграл нидерландский судостроительный концерн «Damen Shipyards Group». В октябре 2000 года между Фондом государственного имущества Украины и группой «Damen Shipyards Group» был заключен договор купли-продажи акций ОАО «Судостроительный завод «Океан». Завод был переименован в ОАО «Дамен Шипярдс Океан». В 2001 году в результате дополнительной эмиссии акций «Океана», а также выкупа части акций у портфельных инвесторов в собственность основного акционера перешло около 98,7 % акций.

Николай Капацына и Анна Скороход

Отвечая на претензию Николая Капацыны о том, что она уничтожает репутацию «Океана» Анна Скороход заявила, что они лишь публикует слухи, а ее Telegram-канал не является официальным источником информации.

— Я не уничтожаю ничью репутацию. И если вы считаете, что сказала что-то не так, вы можете защитить себя в суде. Вы можете почитать мои посты, там есть обозначение, что это инсайдерская информация. Слухи, присланные людьми. Потому что, когда я подняла вопрос завода «Океан», мне со всех сторон посыпались фотографии, сообщения на официальную почту. И я их публиковала официально. Вот, что опубликовано в моих соцсетях, - сказала Анна Скороход, общаясь с владельцем завода Николаем Капацыной. — Слухи, - уточнил Николай Капацына. — Да. Я проверяла информацию, я сделала запросы в Минюст, Укрзалізницю, я подняла полностью историю, сделала запросы в налоговую. Мне дали ответы… Сейчас у нас стоит вопрос либло подтвердить те факты, которые были мне донесены. У меня нет интереса. Если бы у меня был интерес - я бы не предлагала данное предприятие национализировать. — В чьих интересах вы работаете?, спросил Николай Капацына. — Государственных. Исключительно государственных, - ответила Анна Скороход. — 700 человек не получают зарплату. Это государственный интерес?, - сказал Николай Капацына, на что ответа не последовало.

Ранее сообщалось, что глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал, что он вместе с коллегами нардепами от Николаевщины обратится в Офис генерального прокурора Украины и поспособствует отмене ареста имущественного комплекса судостроительного завода «Океан».

Как известно, целостный имущественный комплекс судостроительного завода «Океан» был продан на аукционе 3 декабря 2018 года за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».

Новый собственник взял на себя обязательства выплатить бывшим работникам завода задолженность по заработной плате на общую сумму около 100 миллионов гривен, что было сделано в следующие несколько месяцев после покупки.

Новый собственник завода Василий Капацына взялся за восстановление работы судостроительного завода. В апреле прошлого года ООО «Судостроительный завод «Океан» получил первый госзаказ - ремонт земснаряда для Администрации морских портов Украины, также был заключен контракт с голландской судоходной компанией «Eurobulk» на строительство двух сухогрузных барж и модернизацию сухогруза класса река-море. Также сообщалось, что завод «Океан» заключил контракт на достройку двух сухогрузов типа «Буг».

В ноябре 2019 года завод «Океан» посетили тогдашний министр обороны Украины Андрей Загороднюк и генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус. Целью визита высокопоставленных чиновников в Николаев стал вопрос о возможности строительства и ремонта в Николаеве военных кораблей.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Василий Капацына обратился к тогдашнему генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке в связи с ситуацией, сложившейся из-за решения суда об аресте имущества предприятия. По мнению бизнесмена, Генеральную прокуратуру ввели в заблуждение и использовали с целью уничтожения стратегического для Украины завода.

Также Василий Капацына рассказал, что у него есть документальное подтверждение того, что завод до банкротства в свое время довели российские собственники.

Напомним, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник поддержал позицию Генеральной прокуратуры в деле об аресте имущества Николаевского судостроительного завода «Океан».

Напомним, в основу ходатайства Офиса Генпрокурора легла дезинформация, предоставленная в прокуратуру Игорем Игнатовым. По словам Василия Капацыны, этот человек напрямую связан с российским олигархом Игорем Юсуфовым - экс-членом совета директоров «Газпрома». Он отметил, что Игорь Юсуфов был последним акционером завода, команда которого практически и довела «Океан» до банкротства.

Как следует из информации в Едином реестре судебных решений, определение об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» было подписано судьей Олегом Белоцерковцем. Этот же судья принял решение об аресте имущества ПАО НСЗ «Океан» в 2016 году и передал имущество на ответственное хранение к ООО «Океан-Судоремонт», под фактический контроль лиц, связанных с кипрской компаний Zonel Operations Limited (СМИ связывают с бывшим членом совета директоров «Газпрома»). По итогам «ответственного хранения», с территории завода исчезло имущество балансовой стоимостью 40 млн гривен. Данный факт расследуется в рамках уголовного производства, открытого Генеральной прокуратурой.

Напомним, что Игорь Игнатов фигурировал в переписке народного депутата Украины Вячеслава Медяника, которую опубликовали в октябре 2019 года. Журналисты сфотографировали переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Вячеслава Медяника, где он обещал своему собеседнику решить вопросы, связанные с Николаевским судостроительным заводом «Океан» и очередной попыткой заблокировать его работу с помощью Генпрокуратуры.

Переписка, которую зафиксировали корреспонденты «Страны», содержит в себе упоминания двух наименований: «Океан» и «Сахар». По информации источника НикВести в НАБУ шла о Николаевском судостроительном заводе «Океан» и Игоре Игнатове, который ранее руководил рядом сахарных заводов и обвинялся в попытке незаконно получить контроль над заводом «Океан» в Николаеве, благодаря связям в ГПУ.

Издание «Цензор» указывает, что Игорь Игнатов известен правоохранителям как член так называемой ОПГ «Капитошки»: «В 2009 году его «подозревают в связях с преступной группировкой авторитета Александра Капитонова (Капитошка) — «известного исполнителя рейдерских операций и других преступлений на территории России и Украины».

С помощью офшорной компании «Зонел Оперейшинз Лимитед» Игорь Игнатов пытался получить контроль над Николаевским судостроительным заводом «Океан».

Отметим, что не смотря на арест предприятия 22 апреля, из акватории Николаевского судостроительного завода «Океан» вышли две крупногабаритные баржи - Touax 191 и Touax 192, построенные по заказу крупной международной компании Eurobulk, специализирующейся на морских перевозках.

11 июня Василий Капацына устроил экскурсию по предприятию, чтобы показать, как ведутся работы и опровергнуть заявления народного депутата Украины Анны Скороход о «распиле» оборудования на металл.

19 июня Василий Капацына сообщил, что прокурор хочет передать имущество завода Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).



