Министр обороны Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и в акватории Черного моря и договорились усилить военное присутствие в черноморском регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Разговор состоялся между министром и секретарем в 23-ю годовщину Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной, подписанной 9 июля в 1997 году в Мадриде.

Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса.

Важно отметить, что Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированных к проведению на юге Украины осенью 2020 года.

Руководитель оборонного ведомства Андрей Таран пригласил Генерального секретаря НАТО Йенсена Столтенберга с официальным визитом в Украину.