Окружной административный суд города Киева отказал «Партии Шария» в удовлетворении иска в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о госфинансировании партий.

Об этом сообщает движение ЧЕСТНО со ссылкой на решение суда.

«Партия Шария» требовала суд признать противоправной бездеятельность НАЗКа о невыплате ей госфинансирования на уставную деятельность партии за 2019, а также хотела взыскать из госбюджета через НАЗКа 3,2 миллиона гривен в свою пользу «Партии Шария».

Ранее законодательство предусматривало госфинансирования партий, которые на выборах в парламент получали более 2% голосов. Однако в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой отменить госфинансирование партий, которые не преодолели на выборах 5-процентный барьер, и парламент поддержал эту инициативу.

Поэтому госфинансирование получили партии, получившие более 5% голосов на выборах в Раду в 2019 году. Партия пророссийского блогера Анатолия Шария тогда набрала 2,23%.