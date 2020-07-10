Полицейские Ивано-Франковской провели массовые обыски на территории нескольких лесных хозяйств по делу о незаконной вырубке леса, в результате которого обнаружили и изъяли значительное количество древесины различных пород без документов о происхождении и без чипов электронного учета.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальная полиция в Ивано-Франковской области.

Согласно данным официального источника, детективы и следователи следственного управления Главного управления Национальной Полиции в Ивано-Франковской области, оперативники уголовного розыска с привлечением спецподразделения «КОРД» и роты полиции особого назначения провели 14 обысков по месту осуществления хозяйственной деятельности и проживания причастных к преступлению лиц, с целью выявления, фиксации и изъятие документов, вещей и предметов, свидетельствующих об их преступной деятельности за прошлый и текущий годы.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что должностные лица нескольких лесных хозяйств злоупотребляли своим служебным положением и находились в предыдущей преступном сговоре с субъектами хозяйственной деятельности, которые предоставляют услуги по лесозаготовке путем внесения недостоверных сведений в официальные документы и дальнейшего их использования, осуществляющих незаконную вырубку леса.

Правоохранителями установлено ряд лиц, предположительно причастных к совершению указанного уголовного преступления. Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, этот случай не первый в осуществлении незаконной вырубки леса на Западной Украине.