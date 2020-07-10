Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду письмо с предложением о проведении внеочередного заседания парламента IX созыва в понедельник, 13 июля на 14:00, на которой будут рассмотрены сразу 13 законопроектов.

Об этом сообщает ZN.ua.

Позже на сайте Верховной Рады появилось распоряжение спикера Дмитрия Разумкова касательно этого заседания:

Отмечается, что кадровые вопросы, в частности о назначении главы Национального Банка и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, не будут рассмотрены.

Эти и другие кадровые назначения будут рассматриваться еще на одном внеочередном заседании, которое предварительно проведут в пятницу, 17 июля.

Среди вынесенных на рассмотрение в понедельник законопроектов президент внёс в предложенную повестку внеочередного заседания:

№№ 3659 и 3598, внесенные премьер-министром Денисом Шмыгалем, предусматривают (3659) расширить госгарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств «Укргидроэнерго» и частичного выполнения долговых обязательств по портфелю кредитов банков-кредиторов. Второй (3598) направлен на привлечение финансирования субъектами хозяйствования микро-, малого и среднего сектора экономики, которые понесли значительные финансовые потери в результате введения карантина. Помимо этого проект закона предусматривает создание законодательных оснований для налогоплательщиков, которые осуществляют свою деятельность на подконтрольной территории Украины, осуществить погашение налогового долга, возникшего в оккупированном Крыму.

№ 3809 - Проект постановления о назначении очередных местных выборов в Украине в 2020 году на 25 октября, а также проект закона № 3712, который касается выделения денег на проведение местных выборов.

№ 3708 - касается ограничения зарплат чиновников из-за карантина, а именно их отмены.

№ 3720 – предусматривает изменения в регламент Верховной Рады для внедрения и усовершенствования электронного документооборота.

№ 2424 - о внесении изменений в Воздушный кодекс Украины относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в аэропорт Украины.

№ 3486 - предусматривает соцзащиту безработных и тех, кто может потерять работу из-за карантина и пандемии коронавируса.

№ 3012-2 - о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения права работников государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений, организаций на получение земельной доли (пая).

№ 2458 - поможет упорядочить процесс заключения договоров о предоставлении коммунальных услуг и процесс перехода на новые отношения в сфере коммунальных услуг в соответствии с новыми требованиями, оставив за совладельцами многоквартирного дома право выбирать модели договорных отношений.

№ 3199 - о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", который предусматривает создание условий для сохранения устойчивой работы ОЭС Украины, поддержки критической энергетической инфраструктуры, обеспечения энергетической безопасности Украины.

№ 3719 – проект закона вносит изменения в Закон Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети.

№ 3815 – проект постановления о назначении именных стипендий Верховной Рады для студентов и молодых ученных.

Напомним, ранее в Раде назвали вероятного претендента на должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Им может стать бывший глава Государственного космического агентства Украины Олег Уруский.