Дорога по улице Лоцманской, идущая в военный порт Очакова, так и не была отремонтирована весной 2020 года, несмотря на обещание мэра Сергея Бычкова.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, во время визита Владимира Зеленского в Очаков в ноябре 2019 года, Сергей Бычков дал обещание отремонтировать дорогу, ведущую в военный порт «Очаков».

Тогда у Владимира Зеленского и Сергея Бычкова состоялся следующий разговор:

— Я нечастый гость в Очакове. Мы ехали только что — дорог нет! Почему в городе Очакове нет дорог? Совсем. Вы можете спросить послов. Мы не могли проехать к вам. Я не про трассу с вами говорю, а про город. Мы сюда ехали по Очакову и не могли доехать. Как так может быть? - спросил Владимир Зеленский. — На спуске нет дороги, где вы ехали в военный порт, он ремонтируется. Мы проложили канализацию новую, отремонтировали и теперь будем ложить покрытие, - ответил Сергей Бычков. — А когда она будет?, - поинтересовался президент. — Весной следующего года (2020, - прим.) — в зиму мы не положим, - ответил городской голова. — Я это понимаю. Когда весной? Сколько Вам нужно времени, чтобы сделать дорогу? Месяц?, - добавил Владимир Зеленский. — Две недели с марта месяца, - сказал Сергей Бычков. — Приедем, увидим. Договорились? – сказал президент. — Договорились. - ответил мэр города.

Однако, несмотря на обещание мэра Очакова сделать дорогу в марте 2020 года, на сегодняшний день дорожное покрытие по улице Лоцманской не восстановлено.

Напомним, мэр Очакова Сергей Бычков рассказал, что если компания «Дельта-Лоцман», которая является филиалом Госпредприятия «Администрация морских портов Украины», поделится 5% прибыли от перевозок грузов через акваторию города, то Очаков сможет сам построить дорогу до села Нечаянное.