Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Соответствующее постановление №588 от 8 июля опубликовано на Правительственном портале.

Указано, что новое постановление дополняет постановление от 20 мая, которым вводился адаптивный карантин.

— Вчера вечером поздно (10 июля, - прим.) появилась публикация и уже были «рейды» по заведениям. Так, согласно этому постановлению, все заведения могут работать только до 23:00, — отметила руководящий партнер юридической компании «Миллер» Карина Панченко.

По ее словам, юридическая сила постановления Кабмина имеет приоритет перед распоряжением городских властей. В то же время региональные штабы могут только внести изменения в это распоряжение.

Напомним, что в Украине шесть областей не готовы к ослаблению карантина. При этом ослабить карантин разрешили Харьковской области.