11 июля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вблизи Водяного оккупанты на рассвете применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, а в вечернее время — ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В пригородах Марьинки и Авдеевки противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», на подступах к Новотошковское и Майорское агрессор неоднократно обстреливал наших защитников из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Орехово захватчики также использовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«За прошедшие сутки трое украинских воинов получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали неотложную помощь врачей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил «своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации» и «прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий».

«По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили трех и ранили одного захватчика. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего», — говорится в сообщении.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, в частности из запрещенных образцов вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения сторон.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», противник применил артиллерийские системы калибра 152 мм на подступах к Новотошковское, а 120-ти мм минометы — вблизи Крымского. По нашим оборонным укреплениям в районе населенного пункта Хутор Вольный агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», противник вел огонь из минометов калибра 120 мм по окрестностям Авдеевки. Защитников опытных и Марьинки противник обстреливал из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.