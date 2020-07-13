В понедельник, 13 июня, в ходе внеочередного заседания Верховной Рады Украины, принят законопроект «О внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно финансового обеспечения проведения выборов».

Об этом сообщается на официальном веб-портале Верховной рады Украины.

Согласно данным документа, депутаты проголосовали за увеличение расходов потребления общего фонда Центральной избирательной комиссии на 1 миллиард 263 миллионов 954 тысяч гривен за счет уменьшения расходов общего Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями.

Средства будут распределены по таким бюджетным программам:

— «Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов» на 10 841,5 тысяч гривен;

— «Проведение выборов народных депутатов Украины» на 994,8 тысяч гривен;

— «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов» на 1 252 117,8 тысяч гривен.

— Законопроект позволит обеспечить надлежащую подготовку и проведение очередных и первых местных выборов, а также промежуточных выборов народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 208 (Черниговская область), - отмечается в пояснительной записке к документу.

Напомним, что в начале текущего года, Центральная избирательная комиссия заявила о выделении 10 миллионов гривен на кибербезопасность. Также, известно, что в конце 2018-го и в течение 2019 на повышение уровня киберзащиты информационных ресурсов ЦИК потратила почти 30 миллионов гривен.