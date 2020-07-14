Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после очередного вызова украинского посла в министерство иностранных дел Грузии в связи с заявлением Михеила Саакашвили заявил, что Украине приходится «отгребать» за заявления частного лица.

Об этом он сказал во время брифинга во вторник, сообщает Европейская правды.

По его словам, ситуация вокруг Саакашвили вызывает сожаление, так как «гражданин Украины, который не наделен правами и полномочиями представлять позицию государства, активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов.

– Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями господина Саакашвили. Дисбаланс вот в чем: частное лицо выступает, а государство за это, извините, отгребает, - сказал Кулеба.

Он заверил, что Украина понимает «чувствительную ситуацию» в Грузии накануне выборов и чрезвычайно ценит дружбу с грузинскими партнерами и соседями по Черному морю.

– Мы рассчитываем на стабилизацию отношений и устранение этого раздражителя, потому что я глубоко убежден, что заявления частного лица не могут разрушить ни отношения между нашими народами, ни отношения между нашими государствами. Позиция МИД максимально четкая: господин Саакашвили – частное лицо, и в своих комментариях относительно ситуации в Грузии он не представляет позицию Украины, - добавил министр.

Отметим, что в последнее время из-за заявлений Саакашвили между Украиной и Грузией время от времени возникает напряженность.

11 июня Министерство иностранных дел Грузии вызвало украинского посла Игоря Долгова в связи с последними заявлениями главы исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили. Скандал спровоцировало его заявление о парламентских выборах в стране.