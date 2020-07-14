Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что во всех 19-ти районах области разбиты дороги.

Об этом он сказал в ходе общения с предпринимателями Коблево, сегодня, 14 июля, пишут НикВести.

— Я уже 9 месяцев на Николаевщине. Я проходил службу на Николаевщине в 1996 году. Когда я вернулся, то стало еще хуже. Я объездил всю Украину — таких дорог как на Николаевщине нет нигде. Да, есть плохие, есть очень плохие, но не в общем количестве 100%. Я считаю, что 90% дорог — их уже нет. Я объездил 19 районов и я видел эти дороги, - сказал Александр Стадник.

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев» и Н-11 «Днепр — Николаев».