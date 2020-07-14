Начальница департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации Оксана Ельчиева отказалась озвучивать список участников АТО и вынужденных переселенцев, которым за счет бюджета в рамках программы «Турбота» планируют приобрести квартиры.

Вопрос перераспределения государственной субвенции на общую сумму 13,4 миллионов гривен рассматривался вчера, 13 июля, на заседании бюджетной комиссии Николаевского областного совета, - пишут НикВести.

Директор областного департамента соцзащиты Оксана Ельчиева рассказала, что депутаты должны согласовать распределение 9,9 миллионов гривен для приобретения квартир участникам АТО и внутренне перемещенным лицам, а также 3,5 миллиона гривен для участников АТО, которые получили инвалидность 1 и 2 группы.

В ходе обсуждения этого вопроса Оксана Ельчиева сообщила, что за эти деньги будет куплено 7 квартир жителям Николаева, 3 квартиры жителям Очакова и 2 квартиры жителям Первомайска.

При этом, чиновница отказалась называть фамилии людей, которые получат эти квартиры, заявив, что заседание комиссии транслируется в прямом эфире, а потому эти данные, которые она считает конфиденциальными, узнают все жители области.

— Я могу указать количество лиц, которые получают эту помощь, но я не могу назвать сейчас эти фамилии. Я смогу предоставить вам их в письменном виде после комиссии. Это компенсация, там не может быть другой категории, потому что это целевые деньги, которые направляются из государственного бюджета…. Мы собираем потребность, которую нам передают районы… Я могу назвать эти фамилии, единственное, что я говорю, что сейчас идет прямой эфир, и эти фамилии будут известны на всю область. Это персональные данные, - сказала Оксана Ельчиева.

Оксана Ельчиева

В свою очередь, депутаты Виктор Сторчеус, Татьяна Демченко и Максим Невенчанный заявили, что ни о каких персональных данных речи быть не может, так это вопрос распоряжения бюджетными средствами. Председательствующий на заседании комиссии депутат Александр Бондарь согласился с позицией чиновницы и поставил этот вопрос на голосование - большинством голосов депутаты согласовали перераспределение денег, так и не разобравшись с поименным списком людей, которым за эти деньги будет приобретено жилье.

Отметим, что согласно закону «О доступе к публичной информации», не может быть отнесена к конфиденциальной информация относительно использования денег бюджета, за исключением случаев, если эти данные связаны с национальной безопасностью. Пункт 5 статьи 6 этого закона указывает, что не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами, владении, пользовании или распоряжении государственным, коммунальным имуществом, в том числе к копиям соответствующих документов, условия получения этих денег или имущества, фамилии, имени и по отчеству физических лиц или наименования юридических лиц, которые получили эти деньги или имущество.

В ноябре 2019 года сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета потребовали, чтобы департамент соцзащиты Николаевской ОГА предоставил список людей, которым в этом году купили квартиры за деньги областного бюджета.

Напомним, депутат облсовета Максим Невенчанный заявил, что с января 2019 года Николаевская областная государственная администрация так и не использовала 10 миллионов гривен из программы социальной защиты населения «Турбота», направленные на финансовую помощь тяжелобольным детям, зато купила квартиры прокурорам.