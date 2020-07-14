Начальница департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации Оксана Ельчиева отказалась озвучивать список участников АТО и вынужденных переселенцев, которым за счет бюджета в рамках программы «Турбота» планируют приобрести квартиры.
Вопрос перераспределения государственной субвенции на общую сумму 13,4 миллионов гривен рассматривался вчера, 13 июля, на заседании бюджетной комиссии Николаевского областного совета, - пишут НикВести.
Директор областного департамента соцзащиты Оксана Ельчиева рассказала, что депутаты должны согласовать распределение 9,9 миллионов гривен для приобретения квартир участникам АТО и внутренне перемещенным лицам, а также 3,5 миллиона гривен для участников АТО, которые получили инвалидность 1 и 2 группы.
В ходе обсуждения этого вопроса Оксана Ельчиева сообщила, что за эти деньги будет куплено 7 квартир жителям Николаева, 3 квартиры жителям Очакова и 2 квартиры жителям Первомайска.
При этом, чиновница отказалась называть фамилии людей, которые получат эти квартиры, заявив, что заседание комиссии транслируется в прямом эфире, а потому эти данные, которые она считает конфиденциальными, узнают все жители области.
— Я могу указать количество лиц, которые получают эту помощь, но я не могу назвать сейчас эти фамилии. Я смогу предоставить вам их в письменном виде после комиссии. Это компенсация, там не может быть другой категории, потому что это целевые деньги, которые направляются из государственного бюджета…. Мы собираем потребность, которую нам передают районы… Я могу назвать эти фамилии, единственное, что я говорю, что сейчас идет прямой эфир, и эти фамилии будут известны на всю область. Это персональные данные, - сказала Оксана Ельчиева.
В свою очередь, депутаты Виктор Сторчеус, Татьяна Демченко и Максим Невенчанный заявили, что ни о каких персональных данных речи быть не может, так это вопрос распоряжения бюджетными средствами. Председательствующий на заседании комиссии депутат Александр Бондарь согласился с позицией чиновницы и поставил этот вопрос на голосование - большинством голосов депутаты согласовали перераспределение денег, так и не разобравшись с поименным списком людей, которым за эти деньги будет приобретено жилье.
Отметим, что согласно закону «О доступе к публичной информации», не может быть отнесена к конфиденциальной информация относительно использования денег бюджета, за исключением случаев, если эти данные связаны с национальной безопасностью. Пункт 5 статьи 6 этого закона указывает, что не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами, владении, пользовании или распоряжении государственным, коммунальным имуществом, в том числе к копиям соответствующих документов, условия получения этих денег или имущества, фамилии, имени и по отчеству физических лиц или наименования юридических лиц, которые получили эти деньги или имущество.
В ноябре 2019 года сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета потребовали, чтобы департамент соцзащиты Николаевской ОГА предоставил список людей, которым в этом году купили квартиры за деньги областного бюджета.
Напомним, депутат облсовета Максим Невенчанный заявил, что с января 2019 года Николаевская областная государственная администрация так и не использовала 10 миллионов гривен из программы социальной защиты населения «Турбота», направленные на финансовую помощь тяжелобольным детям, зато купила квартиры прокурорам.
Начальница департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации Оксана Ельчиева отказалась озвучивать список участников АТО и вынужденных переселенцев, которым за счет бюджета в рамках программы «Турбота» планируют приобрести квартиры.
Вопрос перераспределения государственной субвенции на общую сумму 13,4 миллионов гривен рассматривался вчера, 13 июля, на заседании бюджетной комиссии Николаевского областного совета, - пишут НикВести.
Директор областного департамента соцзащиты Оксана Ельчиева рассказала, что депутаты должны согласовать распределение 9,9 миллионов гривен для приобретения квартир участникам АТО и внутренне перемещенным лицам, а также 3,5 миллиона гривен для участников АТО, которые получили инвалидность 1 и 2 группы.
В ходе обсуждения этого вопроса Оксана Ельчиева сообщила, что за эти деньги будет куплено 7 квартир жителям Николаева, 3 квартиры жителям Очакова и 2 квартиры жителям Первомайска.
При этом, чиновница отказалась называть фамилии людей, которые получат эти квартиры, заявив, что заседание комиссии транслируется в прямом эфире, а потому эти данные, которые она считает конфиденциальными, узнают все жители области.
— Я могу указать количество лиц, которые получают эту помощь, но я не могу назвать сейчас эти фамилии. Я смогу предоставить вам их в письменном виде после комиссии. Это компенсация, там не может быть другой категории, потому что это целевые деньги, которые направляются из государственного бюджета…. Мы собираем потребность, которую нам передают районы… Я могу назвать эти фамилии, единственное, что я говорю, что сейчас идет прямой эфир, и эти фамилии будут известны на всю область. Это персональные данные, - сказала Оксана Ельчиева.
В свою очередь, депутаты Виктор Сторчеус, Татьяна Демченко и Максим Невенчанный заявили, что ни о каких персональных данных речи быть не может, так это вопрос распоряжения бюджетными средствами. Председательствующий на заседании комиссии депутат Александр Бондарь согласился с позицией чиновницы и поставил этот вопрос на голосование - большинством голосов депутаты согласовали перераспределение денег, так и не разобравшись с поименным списком людей, которым за эти деньги будет приобретено жилье.
Отметим, что согласно закону «О доступе к публичной информации», не может быть отнесена к конфиденциальной информация относительно использования денег бюджета, за исключением случаев, если эти данные связаны с национальной безопасностью. Пункт 5 статьи 6 этого закона указывает, что не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении бюджетными средствами, владении, пользовании или распоряжении государственным, коммунальным имуществом, в том числе к копиям соответствующих документов, условия получения этих денег или имущества, фамилии, имени и по отчеству физических лиц или наименования юридических лиц, которые получили эти деньги или имущество.
В ноябре 2019 года сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета потребовали, чтобы департамент соцзащиты Николаевской ОГА предоставил список людей, которым в этом году купили квартиры за деньги областного бюджета.
Напомним, депутат облсовета Максим Невенчанный заявил, что с января 2019 года Николаевская областная государственная администрация так и не использовала 10 миллионов гривен из программы социальной защиты населения «Турбота», направленные на финансовую помощь тяжелобольным детям, зато купила квартиры прокурорам.