В этом году, в рамках Национальной программы Президента Украины «Большое строительство» на Николаевщине начались работы по реализации проекта «EMERGENCY 2020», цель которого — реконструировать и обеспечить соответствующим современным медицинским оборудованием приемные отделения в 6-ти опорных медицинских учреждениях.

Один из таких — КНП «Первомайская центральная профильная больница». В больнице работает 798 медработников, оказывающих медицинские услуги более 159 тысячам человек — жителям Первомайска, Врадиевского, Доманевского, Кривоозерского и Первомайского районов.

Сейчас уже изготовлена проектно-сметная документация и получено заключение экспертизы. По итогам выполнения всех работ медицинское учреждение получит приемное отделение европейского уровня с современным медицинским оборудованием (компьютерным спиральным томографом, цифровым рентгеном, аппаратом искусственной вентиляции легких, биохимическим анализатором и коагулометричним анализатором и т.д.).

Главный врач КНП Олег Чекрыжов отмечает, что реконструкция приемного отделения позволит значительно улучшить материально-техническое оснащение, расширить возможности диагностики и оказания неотложной медицинской помощи для населения, а также позволит создать дополнительные рабочие места для медицинских работников.

Реализация проекта Президента Украины «Большое строительство» в Николаевской области находится на постоянном контроле главы облгосадминистрации Александра Стадника.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации