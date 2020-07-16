Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 30-й годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете.

Нынешнее поколение украинцев продолжит борьбу за независимость Украины, написал на своей странице в Facebook Петр Порошенко.

— Этот документ был всеми прочитан однозначно — как дорожная карта на пути к обретению независимости. Как колокол, который предсказал скорую гибель империи. Ровно 30 лет назад приняли Декларацию о государственном суверенитете Украины. Она вплотную приблизила Украину к выходу из состава СССР, а сам неровный Союз — к неизбежному краху. Агония империи оказалась длительной. Россия развязала агрессию против Украины, захватила Крым и часть Донбасса. Продолжаются попытки Москвы и ее «пятой колонны» расколоть украинцев, пересмотреть результаты Революции достоинства, ревизовать европейский вектор, заблокировать курс на НАТО, — написал Петр Порошенко.

Пятый президент считает неслучайным то, что именно в этот день запланирована «атака на украинский язык» части фракции «Слуги народа» и «ОПЗЖ».

— Они хорошо разбираются в символах. Поэтому именно на 16 июля запланировали восстановить наступление на украинский язык. Вместе мы остановим совместную атаку части «Слуг» и ОПЗЖ. Спасибо всем, кто сегодня пришел под Верховную Раду дать по рукам реваншистам. Мы благодарны депутатам первого созыва, которые парламентским путем приближали независимость. Еще больше благодарны тем, кто боролся за нее в советских концлагерях, — написал Петр Порошенко.

Петр Порошенко опубликовал фото, на котором запечатлены народные депутаты-члены оппозиционной Народной Рады Левко Горохивский, Олесь Шевченко, Левко Лукьяненко, Степан Хмара, Михаил Горынь, Богдан Ребрик, Ирина Калинец, Вячеслав Чорновил, Богдан Горынь, Генрих Алтунян.

— Им — спасибо, нас — с праздником. Наше поколение не подведет ветеранов борьбы за независимость. Слава Украине! — написал Петр Порошенко.

Напомним, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь выступает против законопроекта №2362 нардепа Максима Бужанского, который может отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке.

Вчера вечером стало известно, что законопроект авторства народного депутата партии «Слуга народа» Максима Бужанского, который отменяет требование закона о переходе учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года не включен в повестку дня Верховной Рады на 16 июля.