Новым главой Национального банка Украины рекомендовали назначить Кирилла Шевченко. Соответствующее решение принял финансовый комитет Верховной рады.

Это решение приняли на сегодняшнем заседании комитета, пишет РБК-Украина.

— Прошу поддержать и проголосовать. Кто за. 1 против, 5 воздержались. Решение принято. Комитет рекомендовал, — заявил глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев.

Кирилл Шевченко занимает пост главы правления «Укргазбанка» с мая 2015 года. До этого занимал должность первого заместителя и исполнительного обязанности главы правления. В 2012-2014 годах был советником руководителя «Ощадбанка».

В банковской сфере с 1994 года, где работал в «Украинском кредитном банке» (сейчас А-Банк), в банке «Финансы и Кредит». После возглавлял Государственное ипотечное учреждение. Также в 2009 году несколько месяцев был советником премьера Юлии Тимошенко.

Постановление о назначении нового главы Национального банка внесли вчера.

Напомним, бывший глава НБУ Яков Смолий подал в отставку 1 июля. Он заявил, что такое решение связано с систематическим политическим давлением. 3 июля Верховная Рада отправила Якова Смолия в отставку.