Депутат Николаевского городского совета Татьяна Суслова попросила выделить из бюджета города 130 тысяч гривен для обращения в суд с просьбой прекратить работу заправки «ОККО» на улице Карпенко и вернуть данный земельный участок в собственность города.
Об этом Татьяна Суслова заявил сегодня, 16 июля, выступая с трибуны во время сессии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.
Депутат напомнила коллегам, что в 2016 году городской совет разорвал договор со скандальной заправкой «ОККО», которая находится на улице Карпенко, в районе «Мореходной школы». Позже Хозяйственный суд Николаевской области и Верховный суд Украины подтвердили законность этого решения и признал незаконной работу автозаправочной станции.
Татьяна Суслова также отметила, что заправка расположена над газовой магистралью, чем создает угрозу для близлежащих домов. Однако, несмотря на все решения и заключения городского совета, судов, «Николаевгаза» и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начальник земельного управления горсовета Александра Ефименко продлила заправке договор на поставки электроэнергии, чем продлили срок ее работы.
В связи с этим депутат попросила мэра взыскать возможность выделить из бюджета 130 тысяч гривен для подачи иска в суд, чтобы прекратить незаконную работу автозаправки.
— Несмотря на все решения суда, городского совета, «Николаевгаза» и «Николаевоблэнерго» начальник земельного управления взял и продлил им договор на поставки электроэнергии еще на три месяца вопреки всем нормам закона. Мы должны избавить жителей нашего города от этой опасной ситуации. Газовая и нефтяная заправка не может стоять на газовой магистрали. В решении городского совета есть пункт в котором говорится, что компания должна вернуть городу земельный участок в законном порядке. Мы должны это потребовать через суд! Я обращаюсь к вам, так как для такого обращения в суд нам нужно оплатить судебный сбор, а это 130 тысяч гривен. Как оказалось у юридического отдела горсовета таких денег нет. Я обращаюсь к вам Александр Федорович дать поручение финансовому департаменту разработать проект решения о перераспределении бюджета, чтобы мы могли обратиться в суд, — попросила Татьяна Суслова.
В свою очередь Александр Сенкевич поручил финансовому департаменту мэрии изучить этот вопрос и обратиться с соответствующим обращением к депутатской комиссии по вопросу бюджета.
Напомним, горсовет в 2016 году разорвал договор со скандальной заправкой «ОККО» в Николаеве.
Глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов допускает, что депутаты захотят сами снести заправку «ОККО» бульдозером, когда горсовет разорвет договор аренды земли.
Сергей Исаков заявлял, что строительство АЗС «ОККО» по улице Генерала Карпенко возле мореходной школы активизировалось после переговоров мэра города Александра Сенкевича и «одного из руководителей «Самопомощи».
Депутат Татьяна Суслова обращалась к тогдашнему Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой открыть на мэра Николаева Александра Сенкевича уголовное производство по признакам статьи 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Депутат считает, что мэр лоббирует интересы строительства автозаправочного комплекса «ОККО» на пересечении улиц Мореходная и Карпенко.
Депутат Николаевского городского совета Татьяна Суслова попросила выделить из бюджета города 130 тысяч гривен для обращения в суд с просьбой прекратить работу заправки «ОККО» на улице Карпенко и вернуть данный земельный участок в собственность города.
Об этом Татьяна Суслова заявил сегодня, 16 июля, выступая с трибуны во время сессии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.
Депутат напомнила коллегам, что в 2016 году городской совет разорвал договор со скандальной заправкой «ОККО», которая находится на улице Карпенко, в районе «Мореходной школы». Позже Хозяйственный суд Николаевской области и Верховный суд Украины подтвердили законность этого решения и признал незаконной работу автозаправочной станции.
Татьяна Суслова также отметила, что заправка расположена над газовой магистралью, чем создает угрозу для близлежащих домов. Однако, несмотря на все решения и заключения городского совета, судов, «Николаевгаза» и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начальник земельного управления горсовета Александра Ефименко продлила заправке договор на поставки электроэнергии, чем продлили срок ее работы.
В связи с этим депутат попросила мэра взыскать возможность выделить из бюджета 130 тысяч гривен для подачи иска в суд, чтобы прекратить незаконную работу автозаправки.
— Несмотря на все решения суда, городского совета, «Николаевгаза» и «Николаевоблэнерго» начальник земельного управления взял и продлил им договор на поставки электроэнергии еще на три месяца вопреки всем нормам закона. Мы должны избавить жителей нашего города от этой опасной ситуации. Газовая и нефтяная заправка не может стоять на газовой магистрали. В решении городского совета есть пункт в котором говорится, что компания должна вернуть городу земельный участок в законном порядке. Мы должны это потребовать через суд! Я обращаюсь к вам, так как для такого обращения в суд нам нужно оплатить судебный сбор, а это 130 тысяч гривен. Как оказалось у юридического отдела горсовета таких денег нет. Я обращаюсь к вам Александр Федорович дать поручение финансовому департаменту разработать проект решения о перераспределении бюджета, чтобы мы могли обратиться в суд, — попросила Татьяна Суслова.
В свою очередь Александр Сенкевич поручил финансовому департаменту мэрии изучить этот вопрос и обратиться с соответствующим обращением к депутатской комиссии по вопросу бюджета.
Напомним, горсовет в 2016 году разорвал договор со скандальной заправкой «ОККО» в Николаеве.
Глава фракции «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов допускает, что депутаты захотят сами снести заправку «ОККО» бульдозером, когда горсовет разорвет договор аренды земли.
Сергей Исаков заявлял, что строительство АЗС «ОККО» по улице Генерала Карпенко возле мореходной школы активизировалось после переговоров мэра города Александра Сенкевича и «одного из руководителей «Самопомощи».
Депутат Татьяна Суслова обращалась к тогдашнему Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой открыть на мэра Николаева Александра Сенкевича уголовное производство по признакам статьи 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением). Депутат считает, что мэр лоббирует интересы строительства автозаправочного комплекса «ОККО» на пересечении улиц Мореходная и Карпенко.