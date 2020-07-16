Депутат Николаевского городского совета Татьяна Суслова попросила выделить из бюджета города 130 тысяч гривен для обращения в суд с просьбой прекратить работу заправки «ОККО» на улице Карпенко и вернуть данный земельный участок в собственность города.

Об этом Татьяна Суслова заявил сегодня, 16 июля, выступая с трибуны во время сессии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

Депутат напомнила коллегам, что в 2016 году городской совет разорвал договор со скандальной заправкой «ОККО», которая находится на улице Карпенко, в районе «Мореходной школы». Позже Хозяйственный суд Николаевской области и Верховный суд Украины подтвердили законность этого решения и признал незаконной работу автозаправочной станции.

Татьяна Суслова также отметила, что заправка расположена над газовой магистралью, чем создает угрозу для близлежащих домов. Однако, несмотря на все решения и заключения городского совета, судов, «Николаевгаза» и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям начальник земельного управления горсовета Александра Ефименко продлила заправке договор на поставки электроэнергии, чем продлили срок ее работы.

В связи с этим депутат попросила мэра взыскать возможность выделить из бюджета 130 тысяч гривен для подачи иска в суд, чтобы прекратить незаконную работу автозаправки.

— Несмотря на все решения суда, городского совета, «Николаевгаза» и «Николаевоблэнерго» начальник земельного управления взял и продлил им договор на поставки электроэнергии еще на три месяца вопреки всем нормам закона. Мы должны избавить жителей нашего города от этой опасной ситуации. Газовая и нефтяная заправка не может стоять на газовой магистрали. В решении городского совета есть пункт в котором говорится, что компания должна вернуть городу земельный участок в законном порядке. Мы должны это потребовать через суд! Я обращаюсь к вам, так как для такого обращения в суд нам нужно оплатить судебный сбор, а это 130 тысяч гривен. Как оказалось у юридического отдела горсовета таких денег нет. Я обращаюсь к вам Александр Федорович дать поручение финансовому департаменту разработать проект решения о перераспределении бюджета, чтобы мы могли обратиться в суд, — попросила Татьяна Суслова.

В свою очередь Александр Сенкевич поручил финансовому департаменту мэрии изучить этот вопрос и обратиться с соответствующим обращением к депутатской комиссии по вопросу бюджета.