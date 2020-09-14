В Госбюро расследований заявили, что экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан узнал о возможном сотрудничестве украинских чиновников с российскими органами власти из источников и СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве утверждают, что на официальном допросе Андрей Богдан заявил, что нет доказательств такого сотрудничества, а о возможном контакте украинских чиновников с Россией узнал из СМИ и открытых источников.

Напомним, что ГБР вызвало на допрос экс-главу Офиса президента Андрея Богдана, чтобы проверить его заявления в интервью Дмитрию Гордону.

Перед допросом он подчеркнул, что вызвать его на допрос по результатам интервью — это способ запугать , что его будут преследовать уголовными делами.