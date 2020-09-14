В Госбюро расследований заявили, что экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан узнал о возможном сотрудничестве украинских чиновников с российскими органами власти из источников и СМИ.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В ведомстве утверждают, что на официальном допросе Андрей Богдан заявил, что нет доказательств такого сотрудничества, а о возможном контакте украинских чиновников с Россией узнал из СМИ и открытых источников.
Напомним, что ГБР вызвало на допрос экс-главу Офиса президента Андрея Богдана, чтобы проверить его заявления в интервью Дмитрию Гордону.
Так, 9 сентября было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Андреем Богданом. В нем он, в частности, заявил, что спецоперация украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера сорвалась после звонка из Офиса Президента, что нынешнее окружение президента «превращает его в Леонида Брежнева» и что Владимир Зеленский выбирает министров так же, как раньше выбирал актеров, — по «типажу».
В Госбюро расследований заявили, что экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан узнал о возможном сотрудничестве украинских чиновников с российскими органами власти из источников и СМИ.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В ведомстве утверждают, что на официальном допросе Андрей Богдан заявил, что нет доказательств такого сотрудничества, а о возможном контакте украинских чиновников с Россией узнал из СМИ и открытых источников.
Напомним, что ГБР вызвало на допрос экс-главу Офиса президента Андрея Богдана, чтобы проверить его заявления в интервью Дмитрию Гордону.
Так, 9 сентября было опубликовано интервью Дмитрия Гордона с Андреем Богданом. В нем он, в частности, заявил, что спецоперация украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК Вагнера сорвалась после звонка из Офиса Президента, что нынешнее окружение президента «превращает его в Леонида Брежнева» и что Владимир Зеленский выбирает министров так же, как раньше выбирал актеров, — по «типажу».