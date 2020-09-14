Депутат Николаевского горсовета Сергей Мотуз подал заявление о выходе из депутатской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— В связи с тем, что я не считаю возможным свое участие в избирательном процессе кандидатом в депутаты в городской совет города Николаева от политической партии ОПЗЖ, подаю соответствующее официальное заявление о выходе из состава депутатской группы «ОПЗЖ» Николаевского городского совета, — написал Сергей Мотуз.

По информации НикВести, Сергей Мотуз собирается участвовать в предстоящих местных выборах от политической партии «За майбутне».

Отметим, что Сергей Мотуз был избран в Николаевский горсовет от партии «Наш Край».

Напомним, депутатская группа «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете была создана в марте этого года. Изначально в состав группы вошли депутаты от фракции «Наш край» Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач и Сергей Мотуз, а также депутаты, избранные от «Оппозиционного блока» Анатолий Дюмин, Николай Пономарев и Сергей Жайворонок.