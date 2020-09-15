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Rajiv Basham Singh - Ramacharaka`s Prophecy
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Заседание транспортной комиссии Николаевского городского совета
11:12, 15 Сентября, 2020
Заседание транспортной комиссии Николаевского городского совета
11:12, 15 Сентября, 2020
Важные новости на НикВести
заявление
Домбровская заявила, что продаст «Готівочку», если победит на выборах: «Этот бизнес мне не по душе»
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Вчера 15:55
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Жители Степового перекрыли трассу Николаев - Одесса
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Трансляция заседания депутатской комиссии
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Пресс-конференция Гражданской сети ОПОРА
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Помощник народного депутата Копытина о ситуации с «Трудовыми резервами»
Помощник нардепа от «Слуги Народа» Игоря Копытина Игорь Бурда
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«Мы будем первыми», — глава штаба «Слуги народа» в Николаевской области Виталий Ким о предстоящих выборах
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В субботу, 12 сентября, николаевский общественник и бизнесмен Владислав Чайка по
Иван Казора, НикВести
А всё ли у нас в порядке? Или исповедь переболевшего COVID-19 николаевца...
А что может быть более объективно, чем рассказ человека который перенёс это забо
Александр Садыков
Заседание транспортной комиссии Николаевского городского совета
11:12, 15 Сентября, 2020
Заседание транспортной комиссии Николаевского городского совета
11:12, 15 Сентября, 2020
Реклама
важные новости
/ 15 сентября, 2020
заявление
Домбровская заявила, что продаст «Готівочку», если победит на выборах: «Этот бизнес мне не по душе»
Юлия Бойченко
Сегодня 13:43
позиция
Мэр Николаева Сенкевич о критике в соцсетях: «Черпаю то, что не укладывает меня «в теплую ванну»
Катерина Середа
Сегодня 11:22
Коронавирус
В Украине почти 3000 новых случаев коронавируса, 53 больных умерли
Сегодня 09:21
COVID-19
Глава Николаевской ОГА Стадник заболел коронавирусом
Юлия Ткач
Вчера 18:14
заявление
«Думает, что это повысит доверие к ней. Но люди будут оценивать не лозунги», — Сенкевич ответил на заявления Домбровской
Катерина Середа
Вчера 15:55
НИКВЕСТИ
HD
Заседание транспортной комиссии Николаевского городского совета
Битва за город
Комиссия ТЭБ и ЧС в Николаеве
Бюджетная комиссия Николаевского областного совета
Жители Степового перекрыли трассу Николаев - Одесса
Комиссия горсовета по образованию
Заседание исполкома
Пресс-конференция Гражданской сети ОПОРА
Помощник народного депутата Копытина о ситуации с «Трудовыми резервами»
Круглый стол «Пути развития Николаевского дворца спорта «Трудовые резервы»
БЛОГИ
Ми пам’ятаємо
Станислав Мартиросов
Статьи
Масштабная приватизация государства – результат беспомощности власти
Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна обеспечить $1 млрд в госб
Николай Круглов
«Мы будем первыми», — глава штаба «Слуги народа» в Николаевской области Виталий Ким о предстоящих выборах
На повестке дня — местные выборы 2020, которые состоятся совсем скоро, 25 октябр
Юлия Бойченко, НикВести
«Без комментариев» — как Чайка на партийном мероприятии «ОПЗЖ» отказался говорить о регулировании конфликта на Донбассе и поддержке Зеленского
В субботу, 12 сентября, николаевский общественник и бизнесмен Владислав Чайка по
Иван Казора, НикВести
А всё ли у нас в порядке? Или исповедь переболевшего COVID-19 николаевца...
А что может быть более объективно, чем рассказ человека который перенёс это забо
Александр Садыков