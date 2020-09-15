Николаевский городской голова Александр Сенкевич созвал сессию горсовета на четверг, 17 сентября. На ней депутат продолжат рассматривать земельные вопросы.
Соответствующее распоряжение опубликовало Управление аппрата горсовета.
— Согласно распоряжению городского головы от 15 сентября 2020 №228р «О назначении даты продолжение пленарного заседания очередной 57-й сессии Николаевского городского совета Vll созыва» 17 сентября 2020 в 10:00 в сессионном зале Николаевского городского совета состоится продолжение пленарного заседания очередной 57-й сессии Николаевского городского совета Vll созыва, — говорится в сообщении.
Напомним, 28 августа, планировалось проведение сессии Николаевского городского совета, однако в очередной раз на заседание не пришло необходимое для ее проведение количество депутатов.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич созвал сессию горсовета на четверг, 17 сентября. На ней депутат продолжат рассматривать земельные вопросы.
Соответствующее распоряжение опубликовало Управление аппрата горсовета.
— Согласно распоряжению городского головы от 15 сентября 2020 №228р «О назначении даты продолжение пленарного заседания очередной 57-й сессии Николаевского городского совета Vll созыва» 17 сентября 2020 в 10:00 в сессионном зале Николаевского городского совета состоится продолжение пленарного заседания очередной 57-й сессии Николаевского городского совета Vll созыва, — говорится в сообщении.
Напомним, 28 августа, планировалось проведение сессии Николаевского городского совета, однако в очередной раз на заседание не пришло необходимое для ее проведение количество депутатов.