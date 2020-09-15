Николаевский городской голова Александр Сенкевич созвал сессию горсовета на четверг, 17 сентября. На ней депутат продолжат рассматривать земельные вопросы.

Соответствующее распоряжение опубликовало Управление аппрата горсовета.

— Согласно распоряжению городского головы от 15 сентября 2020 №228р «О назначении даты продолжение пленарного заседания очередной 57-й сессии Николаевского городского совета Vll созыва» 17 сентября 2020 в 10:00 в сессионном зале Николаевского городского совета состоится продолжение пленарного заседания очередной 57-й сессии Николаевского городского совета Vll созыва, — говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа, планировалось проведение сессии Николаевского городского совета, однако в очередной раз на заседание не пришло необходимое для ее проведение количество депутатов.