Предпринимательница Татьяна Домбровская, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, заявила, что в случае своей победы на выборах она продаст компанию «Ваша Готівочка».

Об этом она сказала в эфире политического ток-шоу «Битва за город», пишут НикВести.

Татьяна Домбровская рассказала, что компанию «Ваша Готівочка» она в 2016 году получила в наследство от супруга.

— Я сейчас расскажу по компании «Ваша Готівочка». В 2016 году я стала вдовой, мой муж погиб. Компания «Ваша Готівочка» осталась мне в наследство. Когда мой муж покинул этот мир — а, естественно, я была за спиной супруга, занималась бизнесом, но была номером два — мне пришлось стать номером один. Бизнес, который достался мне в наследство не весь мне по душе, но, выйдя на работу уже будучи единственным собственником, соинвестором компании «Ваша Готівочка», я посмотрела и проанализировала, что на тот момент, в 2016 году, это было порядка 1300 трудоустроенных людей, жителей нашего города. Это люди, которые кормят своих детей; это люди, которые помогают своим родителям и это официально трудоустроенные люди. Это абсолютно легальный и законный бизнес, - рассказала Татьяна Домбровская.

При этом она добавила, что в случае победы на выборах, первым делом в должности городского головы продаст весь бизнес.

— Что мы сегодня имеем? Я занималась этим бизнесом, я его развивала. Я хочу ответить, что это финансовая компания, а не коллекторская, которую сегодня, опять же, мои оппоненты пытаются привязать ко мне, как к кандидату в мэры. Сегодня, после карантина, официально трудоустроено 900 людей, жителей нашего города. Бизнес мне не по душе. Спросите меня, что я сделаю первым делом, когда стану мэром. Я продам полностью весь бизнес для того, чтобы заниматься управлением города. Я сегодня вышла из компании, потому что я действительно продаю этот бизнес, но пытаясь сохранить то количество людей, которые сегодня официально трудоустроены и работают в легальном бизнесе, - сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, что в августе на 8-м причале в Николаеве состоялось представление первой десятки команды, которая пойдет на местные выборы от партии «Слуга народа» в Николаеве. В частности, кандидатом на пост Николаевского городского головы была представлена глава общественной организации «Майбутнє Миколаєва» Татьяна Домбровская.

Позже, Татьяна Домбровская заявила, что в горсовете необходимо создать должность бизнес-омбудсмена.