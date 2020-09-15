Политическая партия «Пропозиція» объявила о проведении онлайн-праймериз среди кандидатов от политсилы в депутаты Николаевского городского совета.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич, который является лидером местной организации политической силы.

— Сегодня мы видим много рекламы будущих кандидатов на должность городского головы или в депутатский корпус. Это нормальное явление, ведь каждый из нам имеет права выбирать и быть избранным. Для меня лично было важно баллотироваться на второй срок вместе с сильной командой и заручиться помощью настоящих профессионалов. Именно это и отличает партию «Пропозиція» от других партий - мы не прячем наши лица в партийных списках. Именно поэтому до утверждения списка решили провести своеобразный праймериз, чтобы наши кандидаты оценили собственные возможности и репутацию, - рассказал Александр Сенкевич.

Проголосовать в поддержку кандидата модно по ссылке. Голосование проходит с помощью телефона. Нужно просто ввести свой номер и получит смс-код, который потом необходимо ввести.

— Именно там представлен список нашей команды, цель которой развивать город и улучшать жизнь николаевцев. Все эти люди - настоящие профессионалы, за которых мне не стыдно. Но мне нужно знать еще и ваше мнение, - сказал Александр Сенкевич.

В интервью НикВести, отвечая на вопрос о том, с какой командой Александр Сенкевич идет в городской совет, мэр назвал несколько фамилий возможных кандидатов в депутаты.

— Мне не стыдно быть в одной команде с Сергеем Кореневым, я думаю, что он пойдет в депутаты. В любом случае, вне зависимости от того, станет он депутатом или нет, я даже видел бы его на позиции заместителя городского головы по вопросам ЖКХ, он амбициозный. Это Андрей Ермолаев, он на своем месте, и, учитывая те преграды, которые ему создают в том числе и нынешние депутаты, у него есть депутатские амбиции. Из таких людей, которые сегодня не являются депутатами — это Дмитрий Фалько. Бизнесмен, филантроп. Он будет идти со мной в команде в городской совет. И я этим очень горжусь. Это человек, который помогает спорту, он помогает городу, также является добросовестным плательщиком налогов. Дмитрий Степанович Иванов, бизнесмен, который мало кому известен в городе. Но очень известно его дело — компания «Артель», которая занимается мебелью, которая строит катамараны, которые отправляются сегодня с нижней Набережной. Это компания, которая достроила наконец-то «Адмирал» и будет заниматься строительством вот этого здания возле Варваровского моста. Сам по себе Дмитрий Степанович является, наверное, единственным в Николаеве заслуженным болгарином Украины. И вообще, он очень уважаемый человек. Из чиновников, да, человек, которым также много кто возмущается, его работой или какими-то ошибками - Александр Береза. Я думаю, вы увидите его в списках нашей команды. Из тех людей, которые с нами уже были и которые остались, логично, люди, с которыми я шел в команде - Федор Панченко, Дмитрий Сичко, Алексей Лепишев. Из других депутатов, я предложил Анатолию Петрову. Я его пригласил, он согласился, - рассказал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич, выступая на съезде партии «Пропозиція», заявил, что с каждым днем все больше украинцев поддерживает их политическую силу.