Правительство Японии во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку. Сегодня, 16 сентября парламент страны намерено избрать нового премьер-министра.

Об этом сообщает агентство «Киодо».

Как ожидается, им станет недавно избранный председатель правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.

— Мы разрушим вертикальное разделение государственных учреждений, корпоративные интересы и принцип прецедента, а также будем продвигать регуляторную реформу, — заявил Есихидэ Суга.

Японские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в новом кабинете министров как минимум девять из 18 членов правительства сохранят свои посты.

Есихидэ Суга уже обозначил первоочередные задачи, стоящие перед страной: преодоление пандемии и восстановление экономики.

Отметим, японский экс-премьер Абэ уже несколько лет борется с язвенным колитом. В середине июля 2020 года он уже говорил, что его состояние ухудшилось.