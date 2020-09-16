Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов решил баллотироваться в Киевский городской совет от партии «Голос». Говорит, что будет в списке политсилы под №1.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Нефедов объясняет: решил идти на выборы, «потому что хоть и вернулся в бизнес», считает нужным «посвящать часть жизни общественной деятельности».

Экс-глава Гостаможслужбы отметил, что «окно возможностей в правительстве сейчас закрылось», поэтому он решил попробовать что-то изменить в городе, где родился и живет.

Партию «Голос» назвал самой близкой его взглядам — как экономическим, так и этическим.

— За 6 лет в публичном секторе я показал, что даже небольшой командой единомышленников можно изменить много — сэкономить десятки миллиардов в реформе публичных закупок и Prozorro, запустить реальную приватизацию, поднять Украину на 16 мест в рейтинге Doing Business и начать строить Новую таможню, - отметил Максим Нефедов.

Подобные изменения, по его словам, можно сделать и в Киеве — от эффективных закупок до распродажи коммунальных предприятий, от публичных реестров имущества, МАФов, культурных объектов, расходов и доходов до современной системы транспорта, от онлайн-мониторинга качества воздуха и воды до универсального дизайн-кода вместо «вырвиглаз вывесок».

Напомним, что телеведущий, комик, актер и волонтер Сергей Притула баллотироваться от партии «Голос» на должность городского головы Киева.