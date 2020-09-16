В Николаевской областной государственной администрации зафиксирована вспышка коронавирусного заболевания.

Об этом НикВести стало известно от собственных источников в ОГА.

Напомним, 14 сентября стало известно, что у главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника подтвердили коронавирусное заболевание. Отметим, что 12 сентября Александр Стадник был на похоронах главы николаевского «Нацкорпуса» Дениса Янтаря, где присутствовало больше 100 человек.

Вслед за главой ОГА на больничный ушла и его заместительница по вопросам Татьяна Стахевич и его советник, которого Александр Стадник планирует назначить своим первым заместителем. Также, по информации источника короноворисное заболевание подтвердилось у ряда сотрудников ОГА в нескольких управлениях.

Также коронавирусом заразилась руководительница патронатной службы Николаевской облгосадминистрации Марина Волошенюк, о чем она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.