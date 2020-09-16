Жители дома Озерная, 39 пожаловались Татьяне Домбровской, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

Данную проблему николаевцы озвучили на встрече жителей микрорайона «Намыв», на которой также присутствовала Татьяна Домбровская, во вторник, 15 сентября, пишут НикВести.

Жители микрорайона считают, что руководство завода «Экотранс» не меняет фильтры, которые бы сдерживали выбросы от производства масла. При этом, николаевцы рассказали, что обратились с данным вопросом в полицию и ожидают, что Государственная экологическая инспекция в Николаевской области вскоре проверит маслозавод.

— Рядом с нами, на Намыве, есть завод, который мешает в последнее время. Наблюдаются выбросы. Если есть туман, то он стелется прямо по земле. Дышать невозможно. Некоторые жалуются, что ухудшилось качество сна; аллергики начали жаловаться, что им тяжело дышать. Невозможно открыть окно. На поверхности даже наблюдается маслянистая пленка. Мы предполагаем, что это фильтры, которые на заводе не меняют. Мы написали заявление, под которым подписались порядка 90 человек. У нас даже есть справки от врача, которые подтверждают, что у нас действительно ухудшилось состояние здоровья. Все эти материалы мы собрали и направили следователю. По этому делу открыто уже криминальное производство, — рассказала жительница микрорайона Дарья.

Также жильцы дома, расположенного возле завода, указывают на проблемы с дыханием: «У нас квартира выходит непосредственно на этот завод. Бывает даже от удушья ночью просыпаешься, особенно когда нет ветра, - отметил жилец дома».

При этом, жильцы дома допускают, что такая ситуация могла сложиться в связи увеличением количества производства масла.

— Кто-то в парк утром выходил? Часов в 6. Вы поняли о чем я говорю? Ветер дует оттуда постоянно. Утром выходишь, спускаешся с рынка «Штрассе», заходишь в парк и все, масло стоит, - сказал жилец дома.

Также николаевцы рассказали, что запах от производства масла слышать не только жители близко расположенных к заводу домом, а также отдаленных.

— У нас родственники живут в «Ривьере» при закрытых дверях. Слышно точно также хорошо, как и здесь. В спальном районе. Такого не было никогда, - сказала жительница Николаева.

Татьяна Домбровская сказала, что проведет встречу с собственником и разберется в данном вопросе.

— Я, конечно же, узнаю, что происходит. Надо с собственником поговорить в первую очередь для того, чтобы решить этот вопрос. Конечно же так быть не должно. Я начну заниматься этим вопросом — я и мои ребята. Спасибо вам большое, что пришли и рассказали. Я надеюсь, что вместе у нас все получится, потому что когда вместе — точно все всегда получается, - сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, что проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.