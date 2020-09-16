Супруга пятого президента Украины, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко Марина Порошенко возглавит список «Евросолидарность» на выборах в Киевский совет.

О таком решении объявили на съезде партии, который выдвигает кандидатов на местные выборы.

Марина Порошенко во время съезда партии сообщила, что с сегодняшнего дня ее команда начинает новый социально-культурный проект для Киева — создание концертного зала международного класса. Она намекнула, что в своей деятельности будет заниматься развитием национальной культуры.

— Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком, в первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной, и как будет развиваться наша столица, — сказала она.

Марина Порошенко — жена пятого президента Украины Петра Порошенко, по образованию - врач-кардиолог. Она возглавляет Совет Благотворительного фонда Петра Порошенко, в 2018-2019 годах возглавляла Украинский культурный фонд.

Напомним, 60% киевлян довольны работой мэра Виталия Кличко и 59% считают, что ситуация в городе за время его пребывания на этой должности улучшилась.