В Николаеве отремонтировали асфальтовое покрытие улицы Индустриальная.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях, пишут НикВести.

В частности, городской голова проехался по отремонтированной улице Индустриальной и показал, как она выглядит на сегодняшний день.

— Сейчас мы заезжаем на Каботажный спуски едем смотреть, что у нас тут происходит. Вот на тоннельчик, наш Каботажный спуск. Если вы помните, то здесь у нас начиналась дорога смерти. Но вот сделали тут небольшой текущий ремонт. Вы знаете, что здесь огромное количество фур, которое уничтожает эту дорогу. Привели в порядок, подготовили эту дорогу к зиме. еще пару лет, я так думаю, она простоит, а дальше, конечно же, нужно будет делать капитальный ремонт. Да и вообще, так как это портовая дорога, ее надо сделать в железобетоне. Уже вижу некоторые нюансы, которые мне лично уже не нравится и которые надо бы привести в порядок, но сегодня состояние дороги по Индустриальной примерно вот такое. Едем по дороге, по которой раньше ехать было невозможно. Сейчас жители Намыва и Лесков спокойно могут проезжать в центр, - сказал Александр Сенкевич.

При этом мэр добавил, что в следующем году планируется отремонтировать еще один отрезок Индустриальной, что позволит жителям Намыва добираться с микрорайона в центр через данную улицы.

– Улица Индустриальная, которая идет из речного порта до улицы Крылова. В следующем году мы хотим привести в порядок этот отрезок, но не для того, чтобы ездили нашли фуры и индустриальщики, которые не хотят чинить дороги даже для себя. Смысл в том, чтобы починить улицу Индустриальную и сделать въезд возле парка «Лески» и выезд в районе заправки, которая у нас пересекает Лазурную и Озерную, в районе «Сильпо», - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, что 14 августа 2020 года подрядная организация приступила к ремонту асфальтового покрытия по многострадальной улице Индустриальная в Николаеве. В частности, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета отдал одесской фирме «Лидер» подряд на 5,3 миллиона гривен на ремонт улицы Индустриальной. За эту сумму подрядчик должен был отремонтировать 9 тысяч 591 метр дороги по улице Индустриальной от улицы Каботажный спуск до улицы Крылова. В план ремонта входил демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, обустройство нового, ремонт плит водопроводных и канализационных колодцев.