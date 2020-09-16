В Новом Буге ученики местной гимназии во время занятия на волейбольной площадке обнаружили остатки человеческого тела.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания «ТУТ.інфо» Юрий Черемис.

По словам журналиста, во вторник, 15 сентября, во время урока физической культуры ученики 9-го класса местной гимназии нашли останки человеческого тела.

– Во время учебного процесса школьники нашли тут человеческие останки. Пока не установлено чьи. Идет следствие. Как видите, работает полиция. Человеческую ногу нашли 9-классники во время урока, - сказал Юрий Черемис.

Также он отметил, что за день до этого в районном совете было рассмотрено обращение граждан по выдаче операционных остатков женщине, которая не знала, что делать с ними дальше.

– На районном совете сегодня рассматривался вопрос, пришел человек, который забирал хирургические останки, не знаю, как это правильно назвать, извините за мои слова. И на сегодняшний день то ли людьми, то ли собаками, но эти останки оказались на волейбольной площадке, - сказал журналист.

Напомним, ранее в центре Николаева возле продуктового магазина «Доярушка» в урне был найден человеческий череп.