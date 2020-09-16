Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина стала форпостом политических провокаций против его страны. При этом он сожалеет, что Киев присоединился к американским сателлитам.
Об этом он заявил на встрече с политическим активом страны, передает БЕЛТА.
По его словам, внешние силы якобы в течение десяти лет готовились к «нынешнему времени Ч».
– Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего США, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина, - заявил Лукашенко.
Он отметил, что Чехия была ресурсным хабом, а Польша стала инкубатором Telegram-каналов и предоставила убежище оппозиции.
– Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников, - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что белорусский народ должен сам решать свое будущее и ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела другой страны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина стала форпостом политических провокаций против его страны. При этом он сожалеет, что Киев присоединился к американским сателлитам.
Об этом он заявил на встрече с политическим активом страны, передает БЕЛТА.
По его словам, внешние силы якобы в течение десяти лет готовились к «нынешнему времени Ч».
– Чтобы сразу снять все маски, назовем этих игроков поименно. На уровне глобальных центров это прежде всего США, конкретнее - их сеть фондов по поддержке так называемой демократии. На европейском континенте активно действовали американские сателлиты: Польша, Литва, Чехия и, к сожалению, наша Украина, - заявил Лукашенко.
Он отметил, что Чехия была ресурсным хабом, а Польша стала инкубатором Telegram-каналов и предоставила убежище оппозиции.
– Украина, несмотря на нашу неизменную ее поддержку, вопреки духу наших взаимоотношений стала форпостом политических провокаций. Таким образом, мы четко видим субъектов этого процесса, их проводников и пособников, - добавил Лукашенко.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что белорусский народ должен сам решать свое будущее и ни одна страна не должна вмешиваться во внутренние дела другой страны.