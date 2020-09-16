В Николаеве с начала эпидемии коронавирусом заболели 61 ребенок, у 30 из них COVID-19 нашли после начала нового учебного года.

Об этом рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, сегодня, 16 сентября, - передает корреспондент НикВести.

— Я провела анализ по заболеваемости детей. С начала эпидемии на COVID-19 у нас заболел 61 ребенок. Из них 8, что составляет 13%, нуждались в стационарном лечении. Со всех заболевших 50% детей заболели начиная с 1 сентября — когда пошли в школу, то заболело 30 детей, - сказала Ирина Шамрай.

Напомним, что в Николаеве у одной из учениц школы №19 подтвердили коронавирус из-за чего весь класс ушел на карантин. При этом, на карантин закрыли также две группы в детских садах №95 и №71.

Позже стало известно, что в городе на карантин отправили еще три класса и пять учителей в двух школах. При этом, с начала нового учебного года в школах Николаева коронавирусом COVID-19 заразились 5 детей.

Кроме того сообщалось, что по состоянию на 11 сентября в Николаевской области на самоизоляции находится 7 групп в детских садах и 26 классов в школах.

Также сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в школах города учеников с температурой от 37,2 не будут допускать к образовательному процессу.

Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, как будет осуществлен процесс обучения в школах в условиях эпидемии COVID-19. По ее словам, обеспечить детей защитными масками на время образовательного процесса в школах должны их родители.