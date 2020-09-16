16 сентября в аэропорту Харькова приземлился медицинский борт из Нюрнберга, который, предположительно, должен перевезти харьковского городского голову Геннадия Кернеса на лечение в ФРГ. У Кернеса диагностирована коронавирусная инфекция.

Как отмечает «Суспільне», самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, перевозил в Германию российского политика Алексея Навального после отравления.

У терминала аэропорта стоят автомобили с номерами «0202», которыми пользуется охрана и окружение городского головы, информирует корреспондент телеканала.

По информации источника «Суспільного» в правоохранительных органах, 16 сентября с харьковского аэропорта должен отправиться самолет с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Как сообщает корреспондент, у терминала машины скорой и на автомобиле с номерами «0202», которыми пользуется охрана и окружение городского головы Харькова.

Как сообщалось ранее, у Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус. При этом отмечалось, что вопрос о лечении за рубежом и транспортировке не рассматривают, потому что врачи говорят, что в этом нет необходимости.