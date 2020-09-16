Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия допускает возможность раскола монобольшинства.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24», пишет УНИАН.

Давиду Арахамии задали вопрос, может ли монобольшинство развалиться, на что он ответил, что «такие сценарии есть, и они прорабатываются».

— Нельзя игнорировать этот факт с одной стороны. С другой стороны, мы же, в определенной степени, на политической растяжке, — сказал Давид Арахамия.

По его мнению, необходимо держать баланс относительно реакции на «выходки» народных депутатов.

— Каждый раз, когда кто-то что-то делает… журналисты, и общественность говорят: «Давайте выгоним его из фракции». Для меня же народный депутат — это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли, — сказал Давид Арахамия.

Напомним, ранее Давид Арахамия заявил, что за год на Николаевщине благодаря «слугам народа» были построены детские сады, школы, несколько приемных отделений больниц, а также реконструированы стадионы.