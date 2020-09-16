Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент РФ Владимир Путин станет для белорусов национальным героем, если поддержит протестующих.

Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Журналисты задали политику вопрос по поводу того, согласна ли она с позицией другой оппозиционерки, Вероники Цепкало, которая заявила, что если бы Путин занял позицию народа Беларуси, то стал бы для белорусов «национальным героем». Светлана Тихановская подчеркнула, что абсолютно согласна с этим.

— Да, это было бы очень, очень мудрое решение мудрого руководителя. По крайней мере, с точки зрения белорусского народа. Да и российского тоже, — добавила Светлана Тихановская.

Также журналисты обратили внимание Светланы Тихановской на то, что перед тем, как бежать в Россию, экс-президент Украины Виктор Янукович так же как и Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным в Сочи, где были достигнуты договоренности о поддержке со стороны РФ. После этого произошла оккупация украинских территорий.

На вопрос по поводу того, ожидает ли белорусская оппозиция возможную агрессию России после переговоров, Светлана Тихановская заявила, что этого не должно произойти, поскольку протесты в Беларуси носят мирный характер.

— Мы этого (агрессии РФ — прим.) не ожидаем, мы этого не желаем, и мы очень надеемся, что так не произойдёт. Наверное, на ошибках учатся, и в отношении Беларуси таких действия со стороны России не будет. Белорусы дружественны абсолютно с гражданами Российской Федерации. Мы всегда были в замечательных отношениях, и очень не хочется эти отношения портить. Россияне не поймут такого решения своего правительства как ввод войск или оказание военной помощи Лукашенко. Более того, Лукашенко такая помощь не понадобится, потому что у нас демонстрации носят абсолютно мирный характер, и мы уверены, что таковыми они и останутся, — сказала Светлана Тихановская.

Напомним, Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко.