В государственном бюджете на 2021 год необходимо заложить 2 миллиарда гривен на строительство аэропорта в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
— В Днепре стартовали работы по строительству современного аэропорта. Уже скоро увидите новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 километра, которая будет оснащена современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Необходимое финансирование для реализации проекта в объеме двух миллиардов гривен должно будет отражено в государственном бюджете следующего года, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал строительство нового аэропорта и сообщил о старте подготовительных работ согласно заключенному договору.
Отметим, что в прошлом году 19 ноября в Днепре прошло совещание, посвященное реконструкции аэродрома Международного аэропорта «Днепр», на котором представители областной и районной власти, Нацагентства инфраструктурных проектов Украины обсудили с проектной командой группы DCH порядок использования бюджетных средств.
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В государственном бюджете на 2021 год необходимо заложить 2 миллиарда гривен на строительство аэропорта в Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
— В Днепре стартовали работы по строительству современного аэропорта. Уже скоро увидите новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 километра, которая будет оснащена современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Необходимое финансирование для реализации проекта в объеме двух миллиардов гривен должно будет отражено в государственном бюджете следующего года, - сказано в сообщении.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал строительство нового аэропорта и сообщил о старте подготовительных работ согласно заключенному договору.
Отметим, что в прошлом году 19 ноября в Днепре прошло совещание, посвященное реконструкции аэродрома Международного аэропорта «Днепр», на котором представители областной и районной власти, Нацагентства инфраструктурных проектов Украины обсудили с проектной командой группы DCH порядок использования бюджетных средств.