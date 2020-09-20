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Randy Watson Experience - Be Still My Breathing Heart
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Конференция партии «Пропозиція» в Николаеве
11:08, 20 Сентября, 2020
Конференция партии «Пропозиція» в Николаеве
11:08, 20 Сентября, 2020
Важные новости на НикВести
ответ
Мэр Николаева ответил Арахамии: «Пропозиція» идет на выборы, чтобы брать на себя ответственность
Катерина Середа
Сегодня 14:24
процесс пошел
В Николаеве объявили торги на строительство новой троллейбусной линии в Корабельный район за ₴47 млн
Юлия Бойченко
Сегодня 09:00
активизация
Сенкевич: Правоохранители усилили давление на органы самоуправления перед местными выборами
Вчера 16:30
Антирекорд
На Николаевщине за сутки больше 100 новых случаев COVID-19, из них — 92 в Николаеве
Катерина Синявская
Вчера 11:31
выборы близко
Герой Украины Романчук идет в Николаевский горсовет с ВО «Батьківщина»
Юлия Ткач
18 Сентябрь, 19:15
НИКВЕСТИ
HD
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Конференция партии «Пропозиція» в Николаеве
Прямая трансляция
Конференция политической партии «Європейська Солідарність» в Николаеве
Трансляция
Конференция партии «За Майбутнє» в Николаеве
Партийная конференция по выдвижению кандидатов в городской и областной
Контраргумент. Обличчя партій. Лікарі, спортсмени, музиканти: лобісти чи заручники?
Планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Трансляция заседания депутатской комиссии
Садыков поспорил в Домбровской
Спор политиков на ток-шоу "Битва за місто" в Николаеве
Домбровская заявила, что продаст «Готівочку»
"Слуга народа" Татьяна Домбровская обещает избавиться от биз
Олег Тягнибок о будущем партии "Свобода" в Николаеве
Комментарий лидера политической силы
Встреча жителей Намыва, недовольных работой завода
Трансляция встречи николаевцев с Татьяной Домбровской
Заседание транспортной комиссии Николаевского городского совета
Прямая трансляция
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БЛОГИ
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?
Татьяна Демченко
Ми пам’ятаємо
Станислав Мартиросов
Статьи
Антон Дубішин, волонтер на інвалідному візку: Ніки Вуйчичі чи Стіви Хокінги є в країні, потрібно відкрити очі й почати їх бачити
30-річний киянин Антон Дубішин має важку форму інвалідності, яка знерухомила йог
Тетяна Калашнюк, «Українська правда.Життя»
Атаки на НАБУ і САП – удар по безвізу та по підтримці Заходу?
Рішення Конституційного суду України і Верховної Ради, які ставлять під сумнів н
Євген Солонина, Радіо Свобода
Бюджет-2021: на что правительство планирует тратить деньги и откуда их будет брать?
Коронавирусный кризис — это не на один год. По крайней мере, такое впечатление в
Олесь Украинец, hromadske
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому нецікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Ігор Гринів присвятив українській політиці майже три з половиною десятиліття. За
Соня Кошкина, Олег Базар, LB.ua
Конференция партии «Пропозиція» в Николаеве
11:08, 20 Сентября, 2020
Конференция партии «Пропозиція» в Николаеве
11:08, 20 Сентября, 2020
Реклама
важные новости
/ 20 сентября, 2020
ответ
Мэр Николаева ответил Арахамии: «Пропозиція» идет на выборы, чтобы брать на себя ответственность
Катерина Середа
Сегодня 14:24
процесс пошел
В Николаеве объявили торги на строительство новой троллейбусной линии в Корабельный район за ₴47 млн
Юлия Бойченко
Сегодня 09:00
активизация
Сенкевич: Правоохранители усилили давление на органы самоуправления перед местными выборами
Вчера 16:30
Антирекорд
На Николаевщине за сутки больше 100 новых случаев COVID-19, из них — 92 в Николаеве
Катерина Синявская
Вчера 11:31
выборы близко
Герой Украины Романчук идет в Николаевский горсовет с ВО «Батьківщина»
Юлия Ткач
18 Сентябрь, 19:15
НИКВЕСТИ
HD
Конференция партии «Пропозиція» в Николаеве
Конференция политической партии «Європейська Солідарність» в Николаеве
Конференция партии «За Майбутнє» в Николаеве
Контраргумент. Обличчя партій. Лікарі, спортсмени, музиканти: лобісти чи заручники?
Планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета
Садыков поспорил в Домбровской
Домбровская заявила, что продаст «Готівочку»
Олег Тягнибок о будущем партии "Свобода" в Николаеве
Встреча жителей Намыва, недовольных работой завода
Заседание транспортной комиссии Николаевского городского совета
БЛОГИ
Ні доріг, ні знаків, ні району… Невже останні дні доживаємо?
Татьяна Демченко
Ми пам’ятаємо
Станислав Мартиросов
Статьи
Антон Дубішин, волонтер на інвалідному візку: Ніки Вуйчичі чи Стіви Хокінги є в країні, потрібно відкрити очі й почати їх бачити
30-річний киянин Антон Дубішин має важку форму інвалідності, яка знерухомила йог
Тетяна Калашнюк, «Українська правда.Життя»
Атаки на НАБУ і САП – удар по безвізу та по підтримці Заходу?
Рішення Конституційного суду України і Верховної Ради, які ставлять під сумнів н
Євген Солонина, Радіо Свобода
Бюджет-2021: на что правительство планирует тратить деньги и откуда их будет брать?
Коронавирусный кризис — это не на один год. По крайней мере, такое впечатление в
Олесь Украинец, hromadske
Ігор Гринів: «Раніше місцеві були майже нікому нецікаві, а сьогодні боротьба йде за кожне село»
Ігор Гринів присвятив українській політиці майже три з половиною десятиліття. За
Соня Кошкина, Олег Базар, LB.ua