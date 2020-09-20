В партии «Наш край» заявили, что оппоненты оказывают давление на кандидатов их политсилы.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Публикуем полный текст заявления партии «Наш край»:

«С момента завершения конференции Николаевской областной организации партии «Наш край» по выдвижению кандидатов всех уровней на местных выборах 25 октября 2020 года не прошло и суток, как возомнившие себя «решатели судеб» начали еще большее давление на известных кандидатов от «Нашего края». Так, уже несколько дней подряд к исполняющей обязанности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлане Федоровой по поводу и без повода захаживает олигарх Алексей Вадатурский в сопровождении руководителей управлений здравоохранения, журналистами с одной целью – не дать возможности Федоровой баллотироваться в депутаты областного совета от партии «Наш Край».

Война против руководителя «инфекционки» дошла уже до абсурда. Прямая подчиненная действующего Николаевского городского головы Александра Сенкевича, руководитель горздрава Ирина Шамрай угрожает Федоровой увольнением, не имея на то ни права, ни полномочий.

Сегодня, 20 сентября 2020 года, якобы с благими намерениями, Алексей Вадатурский связался с Федоровой и попросил организовать встречу с трудовым коллективом. Взяв с собой журналистов, которые по команде включали и выключали камеры, он начал доказывать людям, что Федорова не достойна занимать должность директора и что больнице нужен другой врач, который не будет заниматься политикой. Обещая людям доплаты к зарплате, еще лучше условия труда, ремонты в больнице олигарх оказывал давление на людей в нарушение законодательства и обычных людских ценностей. Не получив поддержки у коллектива «инфекционки», забрав с собой свиту журналистов, Вадатурский уехал с обещанием, что это еще не конец. В который раз олигархи пытаются влиять на формирование власти в регионе, прибегая, порой, к низким и уничижающим достоинство человека методам. Такие действия особо не допустимы во время избирательного процесса, нарушая тем самым Конституцию и законы Украины, свободное волеизъявление, гражданские права и т.д.

Партия «Наш край» официально призывает таких олигархов, как Алексей Вадатурский, прекратить осуществлять в Николаевской области давление на кандидатов в депутаты от партии «Наш край». Ваши деньги, угрозы и ультиматумы не должны и не будут основополагающими в формировании власти на местах. Николаевцы, особенно пациенты Федоровой, сами вправе определять кто и как будет их представлять будущие пять лет и кто будет властью в родном крае. Свободному демократическому обществу подачки от олигархов – не нужны, а любые попытки влиять на процессы должны закончиться справедливой реакцией со стороны соответствующих государственных органов и ЦВК».