В воскресенье, 20 сентября, Николаевская областная организация партии «Слуга народа» провела обучающий тренинг для своих кандидатов в депутаты всех уровней.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Специалисты областного штаба партийной ячейки предоставили подробную информацию по политтехнологической, медийной, аналитической и организационной части. Главным спикером стал глава областного штаба партии «Слуга народа» Виталий Ким.

Всех присутствующих поздравили кандидаты в депутаты Анна Замазеева и Николай Капацына, которые по уважительным причинам не смогли посетить мероприятие. В частности, Анна Замазеева по видеосвязи обратилась к своим коллегам и сказала, что, несмотря на подводные камни предвыборной гонки, а именно соперничество и стремление к победе, представители «Слуги Народа» — единая команда которая должны с уважением относиться к своим коллегам.

При этом, Николай Капацына в видеобращении также призвал будущих депутатов к совместной работе и пожелал всем достойно представлять партию «Слуга народа» на выборах, которые состоятся уже 25 октября.

Татьяна Домбровская, которая баллотируется от партии в мэры Николаева, приехала на тренинг, несмотря на плотный график, и поделилась своим видением предвыборной работы. Указывается, что штаб Татьяны Домбровской активно сотрудничает с областным штабом «Слуги народа».

Главные тезисы, которые озвучили Виталий Ким и его заместитель Антон Табунщик, базировались на достоинстве и ведении честной «игры», чего часто не придерживаются представители различных партий.

Напомним, что 21 августа, на 8-м причале в Николаеве состоялось представление первой десятки команды, которая пойдет на местные выборы от партии «Слуга народа» в Николаеве.