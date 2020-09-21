Федеральный суд США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа, который с 20 сентября блокировал работу китайского мессенджера WeChat.

Об этом сообщает CNN.

Суд отметил, что указ нарушает Первую поправку к Конституции США, в которой в частности говорится о свободе слова.

Этому предшествовало: Дональд Трамп поручил запретить приложение TikTok в США, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Представители службы безопасности США опасаются, что данные, собранные владельцем TikTok, могут быть переданы правительству Китая.

Владелец TikTok, ByteDance, отрицал обвинения в том, что он контролируется правящей Коммунистической партией Китая или делится с ней данными.

Скандал вокруг приложения для обмена видео TikTok возник в период обострения напряженности между администрацией Дональда Трампа и правительством Китая по ряду вопросов, включая торговые споры, протесты в Гонконге и действия Пекина в связи со вспышкой коронавируса.

TikTok собирает пользовательские данные, включая то, какие видео люди смотрят и комментируют, данные о местоположении, модели телефона и даже о том, как люди печатают. У приложения –около 800 миллионов активных пользователей по всему миру ежемесячно, большинство – в США и Индии.

Индия уже заблокировала TikTok, а также другие китайские приложения. Австралия, которая уже запретила Huawei и производителя телекоммуникационного оборудования ZTE, также рассматривает вопрос о запрете TikTok.

Напомним, ранее стриминговий сервис YouTube запустил новый сервис для создания коротких видео, который называется YouTube Shorts.