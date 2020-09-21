Федеральный суд США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа, который с 20 сентября блокировал работу китайского мессенджера WeChat.
Об этом сообщает CNN.
Суд отметил, что указ нарушает Первую поправку к Конституции США, в которой в частности говорится о свободе слова.
Этому предшествовало: Дональд Трамп поручил запретить приложение TikTok в США, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Представители службы безопасности США опасаются, что данные, собранные владельцем TikTok, могут быть переданы правительству Китая.
Скандал вокруг приложения для обмена видео TikTok возник в период обострения напряженности между администрацией Дональда Трампа и правительством Китая по ряду вопросов, включая торговые споры, протесты в Гонконге и действия Пекина в связи со вспышкой коронавируса.
TikTok собирает пользовательские данные, включая то, какие видео люди смотрят и комментируют, данные о местоположении, модели телефона и даже о том, как люди печатают. У приложения –около 800 миллионов активных пользователей по всему миру ежемесячно, большинство – в США и Индии.
Индия уже заблокировала TikTok, а также другие китайские приложения. Австралия, которая уже запретила Huawei и производителя телекоммуникационного оборудования ZTE, также рассматривает вопрос о запрете TikTok.
Напомним, ранее стриминговий сервис YouTube запустил новый сервис для создания коротких видео, который называется YouTube Shorts.
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Федеральный суд США заблокировал исполнение указа президента Дональда Трампа, который с 20 сентября блокировал работу китайского мессенджера WeChat.
Об этом сообщает CNN.
Суд отметил, что указ нарушает Первую поправку к Конституции США, в которой в частности говорится о свободе слова.
Этому предшествовало: Дональд Трамп поручил запретить приложение TikTok в США, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Представители службы безопасности США опасаются, что данные, собранные владельцем TikTok, могут быть переданы правительству Китая.
Скандал вокруг приложения для обмена видео TikTok возник в период обострения напряженности между администрацией Дональда Трампа и правительством Китая по ряду вопросов, включая торговые споры, протесты в Гонконге и действия Пекина в связи со вспышкой коронавируса.
TikTok собирает пользовательские данные, включая то, какие видео люди смотрят и комментируют, данные о местоположении, модели телефона и даже о том, как люди печатают. У приложения –около 800 миллионов активных пользователей по всему миру ежемесячно, большинство – в США и Индии.
Индия уже заблокировала TikTok, а также другие китайские приложения. Австралия, которая уже запретила Huawei и производителя телекоммуникационного оборудования ZTE, также рассматривает вопрос о запрете TikTok.
Напомним, ранее стриминговий сервис YouTube запустил новый сервис для создания коротких видео, который называется YouTube Shorts.